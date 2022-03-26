واتساب يدعم أحدث ميزات iOS 15 لتطبيق آيفون

طرحت خدمة المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا لمستخدمي تطبيقها على أجهزة آيفون، يقدم الدعم الكامل لأحدث أنظمة تشغيل آبل iOS 15 مع واجهة جديدة.

وذكر موقع "9to5mac"، أصبح تطبيق واتساب على هواتف آيفون يدعم بشكل غير مباشر بعض ميزات نظام التشغيل الجديد iOS 15، حيث يجلب الإصدار رقم 22.7.0.76 من النسخة التجريبية على متجر آبل ستور بعض المزايا الجديدة التي كان يختبرها فريق تطبيق المراسلة الفورية خلال الفترة الماضية.

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وبعد أشهر من الاختبار، يعرض تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS حالي، صور الملف الشخصي لجهات الاتصال على تطبيق المراسلة ضمن الإشعارات كما يقدم أيضا دعما لوضع التركيز، ولكن فقط مع أحدث إصدار تجريبي، حيث تستعد الشركة لتقديم الدعم الكامل لنظام iOS 15 للنسخة المستقرة قريبا.

ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب، قامت الشركة بإصدار تحديث جديد للنسخة التجريبية المخصصة لأجهزة آبل والذي يحمل رقم الإصدار iOS 22.7.0.76، مما يوفر لمستخدمي هواتف آيفون الدعم الرسمي لتحديث iOS الأخير، بالإضافة إلى بعض التغييرات لواجهة المستخدم.

مزايا واتساب،

وإلى جانب ذلك، تظهر لقطة شاشة شاركها موقع "WABetaInfo"، تغييرا مرئيا ملحوظا بشريط الأدوات داخل تطبيق واتساب على هواتف آيفون، والذي يبدو مظلما تماما إذا لم تكن هناك عناصر أخرى قريبة من واجهة المستخدم.

ومن المحتمل أن يوفر هذا التحديث للمستخدمين، طريقة سهلة وسريعة للإطلاع على الرسائل الواردة دون الحاجة إلى فتح التطبيق، حيث تظهر على اشة الإشعارات عندما يكون هاتف آيفون مقفلا، إلى صور الملف الشخصي لمرسل الرسالة.

وليست هذه المزايا فقط التي يجلبها واتساب من تغييرات لدعم iOS 15، حيث يتضمن التحديث أيضا المزيد من التوافق مع iOS 15 وإصلاحات الأخطاء.