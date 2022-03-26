نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراند ثفت أوتو: فايس سيتي الأصلية تثبيت وتشغيل لعبة GTA Vice City الأخيرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو: فايس سيتي الأصلية النسخة المميزة من نسخ جراند ثفت أوتو 5 المتعددة وتتميز بالعديد من الإضافات . تجعل تجربة اللعب أكثر متعة كما من المتعارف عليه في لعبة grand theft auto:vice city . بأنها لعبة تدور مغامراتها في عالم مفتوح داخل مساحة واسعة تميزها عن لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي . كما أن GTA Vice City النسخة الأصلية تمتاز بتقنية ثلاثية الأبعاد تجعله أكثر وضوحاً في كافة محتوياتها . كذلك تدور أحداث لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي داخل ولاية فايس سيتي الأمريكية التي تتمتع بالعديد من مغامرات داخل مدن مختلفة . بجانب قري ذات طابع ريفي بجانب أن بعد تثبيت جراند ثفت أوتو: فايس سيتي سيتعين عليك معرفة استخدام الأسلحة الجديدة المضافة إلي اللعبة . ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” اليوم سنتعرف علي كافة تفاصيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 فايس سيتي .
جراند ثفت أوتو: فايس سيتي الأصلية
لعبة grand theft auto:vice city منذ أن تم إطلاقها تحتل مركزاً عالياً في نسبة المبيعات وتثبيت اللعبة من علي المتاجر . الرسمية كذلك تأتي في مرتبة أخري في نسبة المبيعات نسخة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . كما تم تأسيس GTA Vice City النسخة الأصلية في أساس مغامراتها المتعددة المستمدة من الثقافة الأمريكية . منبثقة من ثمانينيات القرن الماضي كذلك تأسست جراند ثفت أوتو 5 فايس سيتي باعتمادها علي القاتل المأجور . والذي يدعي تومي فيرستي الذي تم إخراجه من السجون الأمريكية ومن بعدها يحاول الانتقام من كافة مسئولي تورطه في السجن . كما بجانب ذلك يقوم تومي ببناء الامبراطورية الخاصة به داخل لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي .
كيف يتم تشغيل جراند ثفت أوتو: فايس سيتي الأصلية
GTA Vice City النسخة الأصلية تعتبر من النسخ المميزة بحجمها الصغيرة التي لا تتطلب الكثير لكي ما يتم تشغيلها علي هاتفك . عكس نسخة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ونتعرف علي متطلبات اللعبة “بموقع ثقفني” كالآتي :-
- يجب أن يتم توفير مساحة تخزين داخلية للعبة GTA Vice City النسخة الأصلية لا تقل عن 3GB .
- كما تتطلب GTA V فايس سيتي وجود مساحة ذاكرة عشوائية بالهاتف لا تقل عن 4GB .
- كذلك بجانب أن يكون معالج الهاتف الخاص بهاتفك متوسطاً حيث لا تتطلب فايس سيتي معالج قوي .
- نظام التشغيل في الهواتف يجب أن يكون نظام أند رويد لتشغيل لعبة GTA Vice City .
تثبيت جراند ثفت أوتو: فايس سيتي لهواتف أيفون
- تسجيل الدخول علي متجر أبل ستور المتوافق مع هواتف أيفون .
- كما يجب تسجيل اسم GTA Vice City النسخة الأصلية في مربع البحث .
- كذلك من الضروري أن يتم دفع قيمة السعر المحدد للعبة GTA Vice City بالمتجر وتقريباً بقيمة 5 دولار أمريكي .
- بعد أن يتم دفع سعر جراند ثفت أوتو: فايس سيتي يتم الضغط علي زر تثبيت .
تثبيت لعبة grand theft auto:vice city لهواتف أند رويد المختلفة
أذأ كنت تمتلك هاتف أند رويد يتم تثبيت GTA Vice City النسخة الأصلية عبر متجر جوجل بلاي الرسمي . كما أن هواتف هواوي يكون تثبيت اللعبة عن طريق متجر آب جاليري وتتبع نفس الخطوات السابق ذكرها لهواتف أيفون . وأيضاً بنفس الخطوات علي أي متجر يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أو أي نسخة من نسخ اللعبة المتعددة .
جراند ثفت أوتو: فايس سيتي الأصلية لكي ما يتم تثبيت النسخة الأصلية نسخة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك ما تم عرضه بالخطوات داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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