مزايا تحديث لعبة ببجي الجديد تحديث 1.9 لجميع المستخدمين

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مزايا تحديث ببجي 1.9 الجديد، مع قرب موعد الذكرى الرابعة للعب ببجي لعبة القتال الشهيرة وفرت الشركة تحديث 1.9 من لعبة ببجي الذي يتميز بعدة خصائص جديدة لجميع اللاعبين سواء مستخدمي أندرويد أو Ios، ونجد أن في هذا التحديث الكثير من مظاهر الاحتفال بالذكرى السنوية الجديدة ويظهر ذلك في توفير ساحة المعركة الجديدة وإمدادات المتجر بالكثير من الهدايا والعروض وأيضًا الترقيات، إليكم فيما يلي أبرز مزايا تحديث ببجي 1.9 الجديد. تحديث لعبة ببجي الجديد تحديث 1.9 الذكرى السنوية للعبة ببجي توفير دراجة قابلة للطي في اللعبة يمكن حملها في الحقيبة ولا تسبب ضوضاء ولا تحتاج للشحن. تظهر الاحتفالات في خريطتي ليفيك وأرانجل. تختلف ساحة المعركة بصورة واضحة والآن بإمكان اللاعبين ارتداء ملابس ذات ألوان عديدة وفي نفس الوقت هزيمة اللاعبين الأخرين. ساحة معركة جديدة الساحة الجديدة هي ساحة Royal Arena: Assault. ستكون متاحة في السابع من أبريل القادم في خريطة أرانجل وليفيك. زيادة متاجر الإمدادات وكذلك تم زيادة أعداد المتاجر الخاصة بالامدادات. وهناك زيادة في أسعار بعض البدلات. مع حذف بدلتي AWM وGhillie. رويال باس جديد الشهر الجديد سيكون عنوان بطاقة الرويال باس هو Cosmic clash وتاريخ التطبيق من الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي إلى التاسع عشر من أبريل. هناك هدايا إضافية أهمها مجموعة Wukong prime. موسم جديد في ببجي موبايل الدورة الثانية في الموسم الحالي بلعبة ببجي من المقرر أن تكون بدايته في الثاني والعشرين من مارس والنهاية في الثامن عشر من مايو. إضافة مهام جديدة في اللعبة بذلك الموسم الجديد للاحتفال بالذكرى الرابعة للعبة مع اللاعبين. مزايا تحديث ببجي الجديد ويتم حصر أهم مزايا تحديث 1.9 الجديد في لعبة ببجي في الآتي: رادار السيارة الذي يسهل على اللاعبين معرفة أماكن السيارات القريبة لاستخدامها بسهولة. وهناك معسكر للموارد للاعبين سيكون متاح لهم للتعرف على مناطق الاحتفال بذكرى لعبة ببجي الرابعة وكذلك معارض الدراجات. بالإضافة إلى تحديث قاعدة خريطة أرانجل العسكرية. بداية من الثامن عشر من شهر مارس سيتم التخلص من حمولة 2.0 حتى تستبدل Metro Royale: Reunion. هناك سلاح جديد تم إضافته للاعبين هو FAMAS. عمر شويل - جدة مزايا تحديث لعبة ببجي الجديد تحديث 1.9 لجميع المستخدمين - ثقفني

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