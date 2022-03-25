نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق التطبيقات باستخدام تطبيق AppLock مزايا البرنامج في المقال التالي

تطبيق القفل يساعد على حماية البيانات الشخصية وتأمين الخصوصية بشكل كامل، حيث يتيح البرنامج إمكانية غلق التطبيقات المرغوب فيها برقم سري أو نمط وكذلك إخفاء الصور والمستندات المطلوبة، فهو يعمل كبديل للخزنة التي كانت تأتي مع هواتف الأندر ويد سابقًا، وبإمكان جميع حاملي هواتف الأندر ويد تنزل التطبيق مجانًا في أكثر من ١٥٠ دولة على مستوى العالم، وذلك لأن البرنامج يدعم أكثر من ٣٢ لغة، ومن الجدير بالذكر أن بداية انطلاق تطبيق القفل AppLock‏ للهواتف الأندر ويد كانت في عام ٢٠١٢. طريقة غلق التطبيقات باستخدام تطبيق AppLock يقوم المستخدم بفتح تطبيق بلاي ستور الموجود على الهاتف المحمول والبحث عن تطبيق AppLock والقيام بتحميله.

بعد إتمام تثبيته على الهاتف يتم الضغط على رمز التطبيق.

سيطلب منك البرنامج رسم نمط خاص بإغلاق التطبيقات.

يتم تكرار رسم النمط للتأكيد ومن ثم يطلب منك البرنامج إدخال البريد الإلكتروني والتأكيد عليه.

سيتم فتح نافذة البرنامج قم بالضغط على جنرال.

تنسدل من قائمة جنرال كافة التطبيقات التي تم تحميلها على الهاتف المحمول وبجانب كلاً منها علامة قفل مفتوح قم بإغلاق هذا القفل في حالة الرغبة بقفل التطبيق بالنمط السري السابق اختياره. مميزات برنامج تطبيق القفل AppLock يتيح لك التطبيق إمكانية إخفاء الصور الشخصية. يتيح التطبيق إمكانية استخدام الكاميرا عبره، والتقاط الصور وحفظها داخل التطبيق بسرية تامة. إمكانيةً إنشاء ملفات للصور داخل تطبيق القفل مع وضع كلمات سر لها. يمكن إخفاء رمز تطبيق القفل من قائمة التطبيقات الموجودة في الهاتف حتى لا تظهر أمام أي شخص متطفل. إمكانية تغيير شكل القفل الموجود في التطبيق إلى أي شكل ترغب به. التمكن من تسجيل كلمة السر باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وذلك لتجنب تطفل الآخرين. يمكن للمستخدم تغيير النمط السري باستخدام البصمة أو رقم سري. معلومات عن برنامج تطبيق القفل AppLock حجم تطبيق القفل تقريباً 8.1 ميجا.

التطبيق مجاني ويعمل على جميع أنظمة هواتف الأندر ويد، وقم تم تثبيت التطبيق ما يقارب مائة مليون مرة، وجاء أخر تحديث للبرنامج في تاريخ ٢٩-٨-٢٠١٩ ويحمل التحديث اسم 2.8.10. عمر شويل - جدة غلق التطبيقات باستخدام تطبيق AppLock مزايا البرنامج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق التطبيقات باستخدام تطبيق AppLock مزايا البرنامج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.