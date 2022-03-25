مواصفات جهاز لينوفو ThinkPad X13s وسعره في الأسواق

اعتادت شركة لينوفو خلال الإصدارات السابقة لها على استخدام معالج أنتل ومعالج AMD في تصنيع أجهزة اللاب توب، ولكنها فجئت الجميع بطرح إصدار جديد يعمل بنظام سناب دراجون من كوالكوم ويحمل الجهاز اسم ThinkPad X13s والذي من المقرر بدء طرحة في الأسواق مع فعاليات MWC 2022 المقرر انطلاقها في شهر مايو المقبل، لذلك توجه الكثير من عشاق التقنيات الحديثة إلى البحث عن ما قد تم تسريبه من أخبار تخص ذلك الجهاز، وفيما يلي نذكر سعر ومواصفات جهاز لينوفو ThinkPad X13s حسب ما تم الاتفاق عليه.

مواصفات جهاز لينوفو ThinkPad X13s

غير شركة لينوفو مسار تصنيع أجهزة اللاب توب إلى مسار جديد وأطلقت عليه سلسلة Thinkpad والتي تعمل بنظام خاص للمعالجات وهو نظام كوالكوم، حيث تم الانتهاء من تصنيع أول جهاز في قائمة Think pad تحت مسمى ThinkPad X13s، وجاءت مواصفات الجهاز على النحو التالي:

يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8cx Gen 3

تم تصميم الجهاز بجودة وأناقة تجذب الأنظار، بالإضافة إلى نحافة التصميم بدرجة كبيرة.

شاشة الجهاز بحجم ١٣,٣ بوصة.

بطارية الجهاز قادرة على العمل لمدة ٢٨ ساعة دون شحن

سعة تخزين داخليه للجهاز ١ تيرابايت.

سعة ذاكرة الجهاز العشوائية رام ٣٢ جيجا بايت، لذلك يعتبر من أهم مميزات الجهاز هي قوته الكبيرة في الاستجابة للأوامر ومعالجة البيانات.

مميزات جهاز لينوفو ThinkPad X13s

بعد مراجعة جهاز لينوفو ThinkPad X13s من قِبل عدة مستخدمين، تم الإجماع على دعم الجهاز للميزات التالية:

يدعم الجهاز تشغيل الويندوز بإصدار ١١. يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم تشغيل مميزات الجيل الخامس 5 g. تم تصنيع الجهاز من مادة الماغنسيوم الذي أُعيد تصنيعه وذلك بنسبة قريبة من ٩٠٪. يدعم الجهاز التقنية الواي فاي المتطورة WiFi 6e . كاميرا الجهاز تعمل بدقة ٥ ميجا بكسل. يأتي الجهاز بمنفذين خارجيين USB-C 3.2 Gen 2.

سعر جهاز لينوفو ThinkPad X13s

أعلنت شركة لينوفو عن طرح الجهاز الجديد في الأسواق في شهر مايو المقبل لعام ٢٠٢٢، حيث يبدأ سعره من ١٠٠٠ دولار أمريكي ويتفاوت السعر من سوق لأخر.