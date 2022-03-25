نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال اكواد فري فاير Garena Free Fire 2022 وكيفية استعادة المكافآت والجوائز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال اكواد فري فاير وكيفية استعادة المكافآت 2022، لقد أعلن موقع استبدال اكواد فري فاير الموقع الرسمي للعبة عن عدد من الأمور الخاصة باللعبة والتي يكون من آهها شحن الجواهر بالعدد اللانهائي وفقا لما يرغب فيه اللاعب، واستبدال المكافآت والحصول على الماس والذهب وكافة ما يحتاج إليه اللاعب من مستلزمات الحرب في سياق الأمان الكامل للاعب في الحساب والبيانات الشخصية وما الى ذلك من مميزات موقع جارينا.

موقع استبدال اكواد فري فاير

الموقع الرسمي الوحيد الذي يعمل في صدد موقع استبدال اكواد فري فاير بطريقة رسمية هو مركز غارينا لشحن الجواهر Garena free fire ، حيث يعمل هذا المركز المشار إليه في إطار من الخصوصية والشفافية، فضلا عن السرية التامة فيما يخص بيانات اللاعب المستخدم لهذا الموقع في شحن الجواهر والفوز بالمكافئات والهدايا المتعددة التي يمنحها الموقع للاعبين.

موقع استبدال الكود العربي

يمكنك العمل على استبدال الاكواد في لعبة الحرب Free Fire عن طريق اتباع عدد من الخطوات:

الدخول الى موقع جارينا Garena.

ثم تسجيل الدخول بالموقع سالف الذكر عن طريق حساب اللاعب في جوجل او حسابه عبر الفيس بوك.

القيام بإدخال الكود المراد استبداله والذي يتكون من 12 حرف ورقم مجمعة.

كذلك الانتهاء من تعبئة الفراغات الثلاثة الموجودة في الموقع بالكود المطلوب على الوجه الصحيح.

ثم الضغط على كلمة تأكيد من اجل التأكد من صحة الاكواد وأنها لا زالت صالحة للاستعمال.

شحن اكواد فري فاير

يتطلب شحن لعبة فري فاير دخول اللاعب بصورة رسمية الى موقع اللعبة عبر الأنترنت وهو موقع جارينا الرسمي، ثم انجاز الخطوات الخاصة بالشحن عبر الموقع والتي يكون منها كتابة البيانات المطلوبة من اسم الدولة والكود، ورقم المعرف الخاص باللاعب، فضلا عن أعداد الجواهر اللازمة للاعب، وما يتبع ذلك من طريقة الشحن المرغوب فيها من بين الطرق المحددة بالموقع.

موقع استبدال اكواد قديمة

هناك عدد من الاكواد الهامة والتي يمكن استبدالها من كود الرقصات، رقصة القلب ورقصة العرش، واكواد السكنات والحصول على الخيول والحيوانات الأليفة، فضلا عن كودات سكار تيتان والحصول على الجوائز، وتدخل مختلف هذه الاكواد وغيرها في بوتقة موقع جارينا للشحن باعتبارها الموقع الرسمي للعبة فري فاير.