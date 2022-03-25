نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON Time sport الناقلة لمباراة مصر والسنغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت، تعد من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها، خاصة مع إعلانها القيام بإذاعة المباريات المحلية الخاصة بالدوري المصري، ومباريات المنتخب المصري سواء في تصفيات كأس العالم، أو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، أو أية مباريات يخوضها المنتخب الوطني المصري، حيث تسارع قناة أون تايم سبورت بنقل هذه المباريات لجمهور المشاهدين ليس في مصر وحدها بل لأغلب المشاهدين على مستوي العالم.

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time sport الناقلة لمباراة مصر والسنغال:-

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وتعد هذه المباراة من المباريات الهامة جداً للمنتخب المصري، حيث لا بديل أمامه عن الفوز في تلك المباراة، حتى يطمئن على موقفه من الصعود للمونديال قبل مباراة العودة، والتي سوف يخوضها الفريقين يوم

وتحقيق فوز للمنتخب المصري في هذه المباراة، سوف يعزز من فرصة للصعود إلى كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، أما التعادل أو الهزيمة فى تلك المباراة لا قدر الله، فإنها سوف تعزز من فرص منتخب السنغال للصعود إلى كأس العالم في قطر.

وسوف تقوم قناة أون تايم سبورت ON Time sport بنقل المباراة على الهواء مباشرة، حيث يمكن ضبط التردد الخاص بها على النايل سات من خلال الجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11861 رأسي 27500 5/6

وسوف يتم نقل المباراة من خلال الاستوديو التحليلي الذي يسبق إقامة المباراة، والذي يستضيف كوكبة من اللاعبين من كرة القدم المصرية، وذلك من أجل التحليل الكروي الممتع للمباراة، والفرص التي تحققت لكل فريق، وكان يمكن من خلالها تحقيق نصر سريع على الآخر، وغيرها من الجوانب الفنية للمباراة.

ومن المقرر أن يدخل المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش تلك المباراة بالتشكيل التالي لمنتخب مصر:-