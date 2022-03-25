نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا بال ID عن طريق idle-empire في المقال التالي

شحن شدات ببجي من الامور الهامة التي يبحث عنها كل عشاق لعبة ببجي موبيل حيث عن طريقها تستطيع شراء العديد من الاشياء التي تساعدك داخل اللعبة حيث تسطتيع شراء كل من الملابس النادرة وأسكنات الأسلحة وأسكنات السيارات والدرجات البهارية كما انة تستطيع شراء الصناديق المميز للحصول علي العديد والمكافآت التي لم تجدها ألا عن طريق الصناديق كذلك رفع مستوي اللاعب داخل اللعبة وفتح العديد من المميزات والإمكانيات التي تساعد علي تحقيق الفوز إلي جانب العديد من المميزات الهامة ويوجد العديد من الطرق والتطبيقات لشحن شدات ببجي سوف نتعرف علي أفضل المواقع الأمنة لشحن الشدات دون الخوف علي حسابك وأسعار شحن شدات ببجي في الدول العربية. شحن شدات ببجي مجانا بال ID عن طريق idle-empire في البداية فتح موقع idle-empire من جهازك.

في الصفحة الرئيسية يعطيك الموقع بعض الاسئلة عليك الأجابة عليها.

كذلك سوف تجد أيضا بعد الفديوهات شاهد منها قدر ما تستطيع.

ثم بعد الأجابة علي الأسئلة ومشاهدة الفيديوهات أضعط علي أيقون نقاطي.

بعد الدخول إالي النقاط قم بتحويل النقاط المجمعة إلي بطاقات جوجل بلاي.

بعد ذلك يمكنك الشراء بالبطاقات من المتجر الرسمي لببجي موبيل. شحن الشدات عن طريق موقع midasbuy أولا التوجهة إالي موقع midasbuy.

ثم من الصفحة الرئيسية أختار دولتك.

بعد ذلك الضغط علي أيقونة شراء uc cash.

ثم يطلب منك الموقع رقم ID الخاص بك داخل اللعبة ويجب التأكد من إدخالة بشكل صحيح.

ثم تقوم بتحديد كمية الشدات التي تود الحصول عليها.

بعد ذلك تقوم بتحديد عملية الدفع وأكمال عملية الشراء.

ثم تقوم بفتح اللعبة لتجد الشدات موجودة في حسابك. اسعار الشحن من موقع ميداس باي في السعودية تكلفة شحن ٦٣ شدة ببجي ٣.٦٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ٣٤٠ شدة ببجي ١٧.٩٩ ريال سعودي.

بينما تكلفة شحن ٦٩٠ شدة ببجي ٣٦.٩٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ١٨٧٥ شدة ببجي ٨٩.٩٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ٤٠٠٠ شدة ببجي ١٨٤.٩٩ ريال سعودي

بينما تكلفة شحن ٨٤٠٠ شدة ببجي ٣٦٩.٩٩ ريال سعودي. اسعار شدات ببجي uc بالجنية المصري تبلغ قيمة شراء ٦٣ شدة حوالي ١٠.٦ جنية مصري.

بينما تبلغ قيمة شراء ١٩٨ شدة حوالي ٤٨ جنية مصري.

وتبلغ قيمة شراء ٦٩٠ شدة حوالي ١٦٠ جنية مصري.

بينما تبلغ قيمة شراء ١٩٩٥ شدة ٤٠٠ جنية مصري.

وتبلغ قيمة شراء ٤٠٠٠ شدة ٨٠٥ جنية مصري.

بينما بلغت قيمة شراء ٨٤٠٠ شدة ١٦١٠ جنية مصري. اسعار الشحن في الجزائر تبلغ تكلفة شحن 30 شدة حوالي 58 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 60 شدة حوالي 118 دينار جزائري.

بينما تبلغ تكلفة شحن 180 شدة حوالي 354.5 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 660 شدة حوالي 1185 دينار جزائري.

كذلك تبلغ تكلفة شحن 1800 شدة حوالي 2963 دينار جزائري.

بينما تبلغ تكلفة شحن 3840 شدة حوالي 5928 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 8100 شدة حوالي 11857 دينار جزائري. عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا بال ID عن طريق idle-empire - ثقفني

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