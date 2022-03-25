شحن شدات ببجي uc midasbuy بال ID مجانا شحن بالأيدي

شحن شدات ببجي uc من الأمور الهامة التي يبحث عنها عشاق لعبة ببجي لما يعطية من مميزات، حيث تساعد اللاعبين في الحصول علي العديد من المميزات مثل الملابس الفريدة والأسحلة والاسكنات الهاصة بالسيارات والدرجات البخارية، والعديد من الأشياء التي تعطي اللاعب مميزات الوصل إلي مراحل متقدمة في اللعبة، ويمكن عن طريق شدات ببجي الحصول علي الصناديق المميزة التى يوجد بها العديد من الهدايا الفريدة والتي لن تحصل عليها من الصناديق المجانية، وسوف نوضح معكم من هلال هذا المقال طريقة شحن شدات ببجي uc عن طريق ال ID مجانا وبدون أي مصاريف إضافية عن طريق موقع ميداس باي midas buy بخطوات بسيطة.

هناك العديد من الطرق والموقع التي توفر شحن الشدات بطرق بسيطة وبدون خبرة للمبتدئين. كذلك يوجد العديد من الطرق من أجل شحن شدات ببجي uc مجانا دون دفع أي أموال. وذلك عن طريق بعض المواقع التي توفر بطاقات جوجل بلاي مجانا أو بعد تنفيذ عدد من المهمات البسيطة مثل الإجابة علي بعض الاسئلة أو مشاهدة بعض الفيديوهات، وسوف نتعرف الآن علي طريقة شحن شدات ببجي مجانا بدون عمولات بطريقة شرعية ومضمونة.

شحن شدات ببجي uc ميداس باي midas buy

فتح الموقع الرسمي لميداس باي.

ثم الضغط علي أنشاء حساب جديد بالموقع.

بعد ذلك تحديد اللغة والدولة والعملة التي سوف تستخدمها في الشحن.

ثم يطلب منك الموقع رقم الهاتف ويجب التأكد من كتابتة بشكل صحيح.

بعد ذلك يصلك رمز التحقق من الهاتف عبر الرسائل نقوم بعملية التأكيد.

بعد ذلك فتح المتجر والضغط علي شراء أدوات ببجي.

ثم تقوم بأختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

بعد ذلك كتابة ال ID الخاص بحسابك في الخانة المخصصة.

ثم تحديد كمية شدات ببجي التي تريد شحنها.

ثم الضغط علي أيقونة تأكيد عملية الشراء.

سوف يظهر امامك كود تقوم بنسخة وتفتح اللعبة وتقوم بإدخال الكود في مكانه.

الأن سوف تظهر الشدات التي قمت بشخنها في حسابك علي الفور.

اسعار شحن شدات ببجي من موقع ميداس باي

تكلفة شحن ٦٣ شده ٣.٦٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ٣٤٠ شده ١٧.٩٩ ريال سعودي.

بينما تكلفة شحن ٦٩٠ شده ٣٦.٩٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ١٨٧٥ شده ٨٩.٩٩ ريال سعودي.

تكلفة شحن ٤٠٠٠ شده ١٨٤.٩٩ ريال سعودي

بينما تكلفة شحن ٨٤٠٠ شده ٣٦٩.٩٩ ريال سعودي.

اسعار شدات ببجي uc بالجنية المصري

تبلغ قيمة شراء ٦٣ شدة حوالي ١٠.٦ جنية مصري.

بينما تبلغ قيمة شراء ١٩٨ شدة حوالي ٤٨ جنية مصري.

وتبلغ قيمة شراء ٦٩٠ شدة حوالي ١٦٠ جنية مصري.

بينما تبلغ قيمة شراء ١٩٩٥ شدة ٤٠٠ جنية مصري.

وتبلغ قيمة شراء ٤٠٠٠ شدة ٨٠٥ جنية مصري.

بينما بلغت قيمة شراء ٨٤٠٠ شدة ١٦١٠ جنية مصري.

اسعار شحن شدات ببجي في العراق

تكلفة شحن ٦٣ شدة حوالي ١٤٧٠ دينار عراقي.

بينما تكلفة شحن ٣٤٠ شدة حوالي ٧٣٧٠ دينار عراقي.

تكلفة شحن ٦٩٠ شدة حوالي ١٤٧٠٠ دينار عراقي.

بينما تكلفة شحن ١٨٧٥ شدة حوالي ٣٦٧٠٠ دينار عراقي.

تكلفة شحن ٤٠٠٠ شدة حوالي ٧٣٧٠٠ دينار عراقي.

بينما تكلفة شحن ٨٤٠٠ شدة حوالي ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي.

اسعار شدات ببجي UC في الجزائر

تبلغ تكلفة شحن 30 شدة حوالي 58 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 60 شدة حوالي 118 دينار جزائري.

بينما تبلغ تكلفة شحن 180 شدة حوالي 354.5 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 660 شدة حوالي 1185 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 1800 شدة حوالي 2963 دينار جزائري.

بينما تبلغ تكلفة شحن 3840 شدة حوالي 5928 دينار جزائري.

تبلغ تكلفة شحن 8100 شدة حوالي 11857 دينار جزائري.

في الختام يمكنك الإطلاع ايضا علي شدات ببجي UC مجانا بشكل كامل احصل عليها الان.