سعر ومواصفات هاتف Oppo k10 بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم

سعر ومواصفات هاتف Oppo k10 بعد أرتفاع سعر الدولار اليوم الذي آتي بظلاله على جميع المنتجات بالزيادة وخاصة الأجهزة المحمولة والأجهزة الكهربائية، حيث كشفت شركة آوبو العالمية سعر هاتفها الجديد آوبو k10 في الأسواق العربية منذ أيام قليلة، حيث يحمل الهاتف خصائص متعددة مميزة أبرزها القوة الكبيرة في حجم البطارية ودعمه لأحدث أنظمة التشغيل بالإضافة أن الجوال يضم معالج رسوميات من الفئة الحديثة Snapdragon 680 كما يضم أيضاً 3 كاميرات خلفية.

مواصفات هاتف Oppo k10

الشاشة 6.59 بوصة. الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية ثلاثية.

50+ 2+ 2. البطارية 5000 مللي أمبير.

مراجعة جوال اوبو k10

هيكل الهاتف: وزن الجسم ١٨٩ جرام، الأبعاد ٦.٤٧* ٢.٩٨* ٠.٣٣ بوصة.



الشاشة: تأتي بدقة 2412* 1080 بكسل مع معدل بكسل لكل بوصة 401.

الذاكرة العشوائية: يوجد اكثر من إصدار من بين هذه الإصدارات، إصدار يدعم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت واخر 6 جيجا بايت.

المعالج: من نوعية سناب دراجون sm 6225، ثماني النواة.

الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت ويدعم تركيب ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية، الأولي تأتي بدقة 50 ميجا بكسل والثانية والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية: تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن العكسي، فيما يمكنكم شحن الهاتف بالكامل في 26 دقيقة فقط، مثل جوال oppo a16 .

. نظام التشغيل: اندرويد 11 مثل هاتف آوبو a76.

أنواع دعم هاتف آوبو كي ١٠

يدعم جوال oppo k10 الكثير من الخصائص التي يتمناها محبي الهواتف الذكية والتي من أبرزها التالي:

الهاتف يدعم كاتم منع الضوضاء.

يدعم جاك 3.5 ملم.

دعم مكبر الصوت.

يدعم الشحن السريع.

دعم جميع أجهزة الاستشعار.

يدعم اللمس المتعدد.

سعر موبايل آوبو k10 بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الهواتف مؤخراً يأتي نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث وصل سعر هاتف آوبو كي 10 في الأسواق العالمية اليوم بقيمة 205 دولار، فيما جاء سعر الهاتف المحمول في الأسواق العربية كالتالي:

سعر هاتف آوبو k10 في مصر اليوم 3895 جنيه مصري.

في مصر اليوم 3895 جنيه مصري. تسعيرة جوال Oppo k10 في المملكة العربية السعودية 905 ريال سعودي.

في المملكة العربية السعودية 905 ريال سعودي. سعر الموبايل في الإمارات 899 درهم إماراتي.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح سعر ومواصفات هاتف Oppo k10 بعد ارتفاع سعر الدولار اليوم.