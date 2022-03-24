نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لشحن شدات ببجي بطريقة قانونية صحيحة وسريعة في المقال التالي
شحن شدات ببجي، كثرت الطرق التي من خلالها يمكنك شحن شدات ببجي موبايل، حيث تجد الباحثين عن هذه الطرق يزداد يوميا بسبب سرعة انتشار لعبة بابجي، حيث تم ظهور اللعبة لأول مرة في عام 2017 وكانت نسخة واحدة فقط، ولكن تم التعديل وظهور نسختين في عام 2018 ومن تلك النسخة نسخة للأندرويد، وتم تأسيس هذه اللعبة على يد مبرمج من جنسية ايرلندية، و حازت اللعبة على اعجاب الملايين، ويتم لعب هذه اللعبة في مختلف البلدان بجميع اللغات.
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شدات ببجي موبايل
تمثل الشدات داخل لعبة ببجي العملات في الواقع ولكن الشدات هي عملة وهمية يتم تداولها داخل اللعبة لشراء الأغراض الهامة من ملابس تنكرية للعبة أو معدات من بنادق وأسلحة، ومنذ أن تم ظهورها في بابجي يتزايد البحث من اللاعبين لمعرفة أفضل طريقة للحصول على الشدات بشكل رسمي دون الوقوع في المواقع التي تقوم بالنصب على الأفراد وتأخذ الأموال دون إعطاء الشدات، شدات بابجي يتم شرائها عن طريق دفع بعض الأموال التي تناسب قيمة الشدات التي قمت بطلبها.
كيفية شحن شدات بابجي:
تنوعت طرق الشحن الشدات كما توافر عدة طرق الدفع أيضا، حيث فورت شركة فوري الخاصة بالدفع السريع شحن الشدات، أو عن طريق الصفحة الرسمية الشدات الموجود على الشبكة العنكبوتية جوجل،وذلك يحب السير على الخطوات التالية:
- اكتب في مؤشر بحث جوجل وهو عبارة عن مستطيل تقوم بكتابة موقع شدات ببجي الأصلي.
- ادخل علي الموقع ابحث عن روابط شحن الشدات.
- افتح الرابط عن طريق الضغط عليه.
- ستجد عدة اعلام قم باختيار العلم الخاص بالبلد التي تقيم بها
- سيظهر أمامك الشدات حدد ما تريد منهم
- بعدها تصل إلى مرحلة دفع النقود .
- اختر اي طريقة تناسبك.
- إذا اخترت عن طريق الفيزا قم بكتابة الرقم السري الخاص بك.
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