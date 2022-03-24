طريقة تحميل لعبة الاكشن GTA San Andreas والمغامرات للموبيل

GTA San Andreas جراند ثيفت أوتو سان أندرياس للموبيل بنظامي تشغيل أندرويد وأي أو أس وتم تطوير اللعبة من جانب شركة تطوير ألعاب الفيديو جيم روكستار للمرة الأولي عام 1999 لمنصة بلاي ستيشن 2 ثم تم تطوير اللعبة لتشمل باقي منصات الألعاب الإلكترونية وتم تطوير الجزء الخاص بالهواتف الذكية في عام 2014 وتدور الأحداث الرئيسية في اللعبة فد مدينة سان أندرياس وهي مدينة خيالية تم تصميمها علي طراز مدينة سان فرانسسكو الأمريكية وبطل هذا الجزء هوا كارل الذي يعود إلي المدينة بعد خبر مقتل الدة علي يد العصابات المسلحة ويعمل علي توحيد العائلة مرة أخري للسيطرة علي المدينة والانتقام ونتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريقة التحميل.

مميزات جراند ثفت أوتو: سان أندرياس للهواتف الذكية

بعد أن أعلنت شركة روكت أستار عن الاصدار الخاص بالعبة للأندرويد والهواتف الذكية بوجود مجوعة من المميزات سوف نتعر عليها الأن.

ان فشلت في مهمة لن تحتاج إلى البدء من عند مكان تلقي المهمة بل ستكملم ن اخر نقط حفظ.

كذلك تم الأعلان عن ميزة Auto save أو الحفظ التلقائي.

الحفظ السحابي بحيث ان كان لديك حساب في Social Club سوف تستطيع ان تحفظ في السحابي لغاية ملفان لكل حساب.

اللعبة في الاساس تدور حول قصة حقيقية مما يجعلها أكثر متعة وإثارة.

كذلك الشخصيات التي تظهر داخل اللعبة جميعيها حقيقية ولها مظهر شبيه لهم في اللعبة.

تتميز اللعبة بجرافيك عالي الجودة وتري ذلك في المباني وتصميم الطرق.

كذلك أنك كلاعب يمكنك فعل ما تشاء أثناء اللعب فأنت البطل.

كذلك تم تحسين الصوت داخل اللعبة مع وجود بعض المؤثرات والموسيقي التي تجاري الأحداث.

تجد في اللعبة جميع السيارات الحديثة حتي تاريخ إصدار اللعبة.

كذلك تعمل اللعبة علي العديد من المنصات مثل بلاي ستيشن وأندرويد وios وويندوز.

سوف تجد العديد من المهام الفرعية التي تستطيع جمع العديد من الجوائز منها.

طريقة تحميل GTA San Andreas للأندرويد وأيفون