طريقة شحن شدات ببجي الجديدة 2022 الموسم الجديد

طريقة شحن شدات ببجي الجديدة، حيث تعد لعبة ببجي أصبحت من أشهر الألعاب المتداولة بشكل كبير جدًا خلال الوقت الحالي، وستظل هذه اللعبة في المستقبل من أكثر الألعاب الشيقة التي أصبح لها جيش كبير من المستخدمين خلال فترة قصيرة جدًا وذلك لأنها لعبة يتوافر فيها ثلاثة عناصر تعد من أهم العناصر التي يجب أن تتواجد في أي لعبة وهما عنصر الإثارة والحماسة والتشويق، فكلما ينتهي اللاعب من مستوى يرغب في الدخول في المستوى التالي إلى أن يصل إلى أكبر عدد من المستويات ولكي يصل إلى هذه الدرجة من المستويات لابد من توفير الشدات والتي يمكن للاعب امتلاكها بطريقة جديدة سوف نقدمها لكم في المضمون التالي.

طريقة شحن شدات ببجي الجديدة

نظرًا لأهمية الشدات في لعبة ببجي فلابد من توفيرها قبل نفاذ الكمية الموجودة بحوزة اللاعب، فالشدات هي المسئولة عن كل العمليات والأشخاص والملابس الموجودة في اللعبة فبدونها لن تتواجد أي من هذه الأشياء لذلك تعد الطريقة التالية هي أكثر الطرق أمانًا للحصول على الشدات ألا وهي:

طريقة الحصول على الشدات من خلال موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي وهو أفضل المواقع ويعتبر الموقع الرسمي لهذه اللعبة لذلك يجب الدخول عليه.

وهو أفضل المواقع ويعتبر الموقع الرسمي لهذه اللعبة لذلك يجب الدخول عليه. بعد فتح موقع pubg midasbuy يجب عمل تسجيل دخول عن طريق الايميل الخاص باللاعب، ومنه يجب توجيه المؤشر ناحية “شدات ببجي”.

سوف يظهر أمامك بعض البيانات المطلوب استكمالها مثل عدد الشدات، ورقم المعرف ID وباقي البيانات الأخرى المطلوبة.

تحديد من أي دولة يشترى اللاعب الشدات لكي يتم تحديد الطريقة المناسبة للدفع.

بمجرد دفع ثمن الشدات سوف يمتلك اللاعب الشدات مباشرةً دون تأخير.

وللتأكد من الشحن قم بتشغيل اللعبة.

شحن شدات ببجي الموسم الجديد



يتم شحن شدات ببجي الموسم الجديد على أجهزة الأندرويد بالطريقة التالية:

يجب على اللاعب أولًا توفير مبلغ معين كرصيد للموبايل الاندرويد لكي يسهل الدخول على جوجل بلاي.

ثم فتح لعبة ببجي افتح القائمة التي تحتوي على كلمة “شدات” والتي تتطلب الضغط عليها.

بعد ذلك تظهر بعض البيانات المطلوب استكمالها مثل عدد الشدات و الطريقة المناسبة للدفع التي تتوافق مع جوجل بلاي.

ولكي تتم عملية الشحن بالشكل الصحيح يجب تفعيل كلمة “ابدأ الشحن”.

الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي

لكي يكون اللاعب في أمان ويضمن نجاح عملية الشحن دون أن يتعرض لخسارة المبلغ المدفوع في شحن الشدات يجب الشحن بواسطة الموقع الرسمي وهو موقع midasbuy، الذي يعتبر طريقة شحن شدات ببجي الرسمية لأنه يقدم للاعب الشدات فور دفع مبلغ الشدات دون تأخير، كذلك يعتبر هذا الموقع وهو الموقع الوحيد الرسمي المتاح من أجل شحن الشدات.