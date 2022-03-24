مواصفات الهاتف القابل للطي من آبل وأفضل تصمين لهاتف آبل

مواصفات الهاتف القابل للطي من آبل آبل هي شركة أجنبية متخصصة في صناعة الإلكترونيات من هواتف وأجهزة حاسوب، وتعتبر الأشهر على الإطلاق في هذا المجال، وتمتلك الشركة ما يقرب من 250 متجر يختص ببيع منتجاتها في 9 بلدان حول العالم، وينتظر عشاق صناعات آبل من حين لآخر التصميم الجديد للشركة، حيث أعلنت بعض المصادر أن الشركة تعمل على تصميم هاتف قابل للطي، وتخضع النسخة الأولى للتجربة حتى يتم تصنيع أجهزة أخرى.

هاتف آبل القابل للطي

تعتزم شركة آبل تصميم هاتف قابل للطي، حيث تعمل الشركة على تصنيع نموذجين: الأول يتكون من شاشتين متصلتين مع بعضهم عن طريق محور دوار وهو شبيه بالكتاب، وعندما يتم فتح الجهاز تبدو الشاشة وكأنها غير منفصلة مما يثير الدهشة، أما الثاني فهو يشبه بحد كبير هاتف Galaxy z flip الذي صممته سامسونج، حيث تنقسم الشاشة إلى نصفين من العرض، وهذا النموذج الذي تفضله الشركة، ويذكر أن هذا النموذج أو النموذج الآخر لا يختلف كثيرا عن الهواتف التي تنتجها آبل سوى خاصية التعرف على الوجه.

مواصفات هاتف آبل القابل للطي

مازالت مواصفات هاتف آبل القابل للطي غير واضحة حتى الآن، ولكن توجد بعض التوقعات التي تفيد بأن شاشة الهاتف ستكون من النوع OLED بألوان مختلفة ومتنوعة، وأن خاصية الطي التي يتمتع بها الهاتف ستتيح إمكانية تكبير حجم الشاشة، بحيث يبلغ حجم الشاشة 8 بوصة تصل دقتها إلى 3200*1800، ويرى بعض الخبراء أن شركة آبل ليست بحاجة إلى المغامرة بملايين الدولارات في صناعة هواتف للتجريب، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يمكنها تصميم هاتف بجودة عالية تتفوق به على غيرها من المنافسين في مجال تصنيع الهواتف القابلة للطي، لذا من المتوقع إطلاق الهاتف في 2024.