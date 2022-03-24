نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دليل الهواتف الذكية لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برغم المميزات المتواضعة للهواتف متوسطة الإمكانيات إلا أنها تعد خيار رائع للأشخاص الباحثين عن هواتف ذكية بأسعار متوسطة، ولذلك أصبحت فئة الهواتف متوسطة المدى هي الأكثر طلباً من بين الأجهزة الذكية، وتمثل حل وسط بين الإمكانيات والأسعار المعقولة.

تعد شركة هواوي من أشهر الشركات الرائدة في الهواتف متوسطة المدى حيث قدمت الشركة خلال الفترة الماضية هواتف ذكية بامكانيات مميزة مقارنة بالسعر الاقتصادي والتصميم الرائع للهاتف والكاميرات المذهلة، ومن أشهر إصدارات الهواتف من هذه الفئة هاتف HUAWEI nova 9 SE الذي يأتي بكاميرا مذهلة بدقة 108 ميجابكسل.

تفاصيل فائقة الوضوح مع تصوير عالي الدقة

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE بكاميرا رباعية بدقة عالية حيث أنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودقة التصوير للكاميرا الرئيسية 108 ميجابكسل والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تصوير عريضة والكاميرا الثالثة والرابعة بدقة تصوير 2 ميجابكسل.

يمكنك التحكم في الخلفية تلقائياً من خلال خاصية تحسين النظام الديناميكي التي تمنح للمستخدم إمكانية التقاط الصور بوضوح مع عرض تفاصيل دقيقة حتى بعد تكبير الصورة، وتأتي الكاميرا أيضاً مزودة بخاصية مثالية الإضاءة المختلفة وتحسين الخلفية لعرض مشاهد ديناميكية عالية الدقة.

الأداء القوي لهاتف HUAWEI nova 9 SE

هاتف HUAWEI nova 9 SE مزود بخاصية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 66 واط حيث بإمكان المستخدم شحن الهاتف حتى أكثر من نصف سعة البطارية في أقل من ربع ساعة، ويعد هذا الإصدار هو الأول من فئة الهواتف متوسطة الإمكانيات الذي يأتي بهذه الخاصيات المذهلة.

تصميم مذهل بحرفية متطوّرة

يتميز الهاتف بتصميم خارجي فريد حيث تأتي شاشة العرض الخارجية كاملة من هواوي HUAWEI Full View Display، ويبلغ قياس إطارات الشاشة 1.05 مم حيث يتيح للمستخدم تقديم تجربة بصرية غامضة.

يأتي هيكل الهاتف الخارجي فائق النحافة بحجم 7.94 مم، والغطاء الخلفي للهاتف زجاجي ثلاثى الأبعاد مما يسهل حمل الهاتف ويمنحك راحة اليد.

مدوّنات الفيديو الإبداعيّة

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE بمميزات هائلة لالتقاط الفيديو من وجهات مختلفة وإمكانية حفظ الفيديوهات كملف واحد، وتوفير وقت للتحرير المعقد، وخاصية التصوير المزدوج لالتقاط فيديو بالكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت.