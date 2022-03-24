نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد لعام 2022 وشروط اللعبة وقوانينها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد ، تعتبر ألعاب جراند ثيفت أوتو Grand Theft Auto من إحدى أكثر سلاسل الألعاب مبيعاً في العالم إن لم تكن أكثرها، كما أنها من أكثر الألعاب التي أثارت جدلاً واسعاً كما تلقت العديد من الانتقادات، وذلك بسبب محتواها العنيف والغير ملائم في بعض الأحيان والذي ظهر بشكل فج وواسع في إصدارات اللعبة الحديثة، وبسبب ذلك تعرضت لعبة GTA V للاندرويد للحظر في بعض المناطق وذلك بسبب نمط اللعبة المتمثل في القيام بأفعال إجرامية لكي ينفذوا المهمات ويعتمد على فتح مدن جديدة وهذا قد يوثر بالسلب على الأطفال وللمزيد من المعلومات حول اللعبة وإصدارها الجديد المُحدث وكيفية اللعب وما هي القوانين التي يجب إتباعها فتابعونا في الفقرات القادمة.

تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد

قبل أن نتحدث عن التحديث الجديد للعبة فسنتحدث عن بداية اللعبة. من المعروف أن لعبة GTA V للاندرويد أو جاتا قد دعمت معظم منصات ألعاب الفيديو المعروفة. وهذا مثل :

ويندوز.

MS-DOS

PlayStation

Xbox

هذا بالإضافة إلى مشغلات الألعاب المحمولة مثل :

PSP

Nintendo DS

وغيرهم بالطبع. لعبة جراند ثفت أوتو كانت وقتها ثنائية الأبعاد 2D. حيث كان منظور اللعب فيها من أعلى. كما لم تكن تجربة اللعب فيها تشابه الإصدار الحديث بأي شكل، ولكن لتميز الفكرة وقتها فقد حصلت اللعبة على إقبال وانتشار بشكل كبير. وتاريخ إصدار أول لعبة كانت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997.

كان من المفترض أن تكون اللعبة عبارة عن سباق سيارات بسيطة تسمى Race’n’Chase، ولكن تم التعديل عليها لكي تشمل بعض الإضافات مثل المشي الحر والتنقل بين السيارات والكثير من التعديلات. كما أضافت Grand Theft Auto وضع اللعب المتعدد.

وتابعونا لمعرفة المزيد عن تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد في الفقرة القادمة.

لعبة gta 5 للاندرويد

تعتبر لعبة GTA V هي آخر إصدار متاح من ألعاب جراند ثفت أوتو حتى الآن. كما حسب الإحصاءات تعتبر أكثر لعبة من مبيعات ألعاب السلسلة. حيث تجاوز بيعها 110 مليون نسخة منذ إطلاق اللعبة حتى الآن. كما تميزت اللعبة بالرسوم الممتازة كما هو موضح في الصور المرفقة باللعبة. كما تمت الإشادة بالتفاصيل والمؤثرات الكثيرة. التي بسببها تم إضفاء طابع الواقعية للعبة مقارنة بالإصدارات الفائتة.

هذا الإصدار قد تضمن منظور الشخص الأول والثالث. لأن هناك ثلاثة أبطال رئيسين على عكس باقي ألعاب جراند مثل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كما أتاحت الاختيار بين ثلاثة شخصيات مختلفة مع خيارات التعديل والتخصيص عليها. وليس ذلك فقط فقصة اللعبة تصبح أكثر تعقيداً فهذا يجبرك على التركيز منذ البداية.

كما أن تحديث تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد يعتبر أكثر الألعاب تكلفة. حيث وصلت ميزانية تطويراللعبة والترويج لها لــ265 مليون دولار أميركي. وهذا الرقم يعتبر ضخم حتى لو قارناه بألعاب العالم المفتوح الأخرى. جدير بالذكر أنه تم إطلاق اللعبة لــPS3 وXbox 360 في عام 2013 ولــPS4 وXbox One في العام الذي يليه. كما تأخر إطلاق اللعبة لنظام ويندوز حتى عام 2015.

شروط تحميل لعبة GTA V الأصلية

يجب أن يتميز الهاتف لمعرفة طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد ببعض الصفات ومنها :

يجب أن يكون الهاتف به مساحة ذاكرة عشوائية كبيرة لكي يحتمل مساحة اللعبة الكبيرة وتكون الذاكرة العشوائية إلى 6 جيجا بايت. كذلك وحدة الرسوميات بالهاتف يجب أن تكون عالية نظراً للرسوميات العالية في اللعبة لكي تستمتع بــ تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد. اللعبة مُحدثة لذلك لا تقدر على تنزيلها على نظام اندرويد قديم فهي تعمل على اندرويد حديث نظام 11. وإذا لم تقم بالتحديث الجديد لن تعمل. معالج اللعبة يجب أن يكون على الأقل ثماني النواة لكي يقدر على استيعاب الرسوميات.

وفي الفقرة التالية نريك طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد فتابعونا

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد

والآن قد وصلنا إلى الفقرة المفضلة لديكم وفيها سنعرف تحديث Grand Theft Auto V 5 للاندرويد مباشرة دون مشاكل فنبدأ بــ :

الاتصال بشبكة الـWI FI. كذلك البحث في محرك البحث جوجل Google chrome. البحث عن ROCK STAR GAMES . ثم أختيار IPhone أو Android. الدفع إلكترونياً ( 35 ريال) ثم تنزيل اللعبة.

ملحوظة : إذا كنت تمتلك هاتف من الذين حُجب عنهم خدمات جوجل مثل أوبو أو هواوي أو نوفا يمكنك تنزيل جوجل كروم من آب جاليري.ثم القيام بالخطوات.