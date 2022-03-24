تسريبات بشأن آيفون 14 برو وأسعار ومواصفات هاتف آيفون 14

تسريبات بشأن آيفون 14 برو كانت أجهزة آيفون 13 برو أحدث إصدارات شركة آبل، والتي أحدثت اختلاف كبير في عالم الهواتف الذكية منذ سبتمبر الماضي، وقد جاء الهاتف بأربعة إصدارات هم: آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس، ويذكر أن الشركة قامت بإطلاق الهاتف الأول لها منذ 15 عام، حيث كانت تطلق إصدار واحد فقط، وتختلف هواتف آبل فيما بينها في التصميم والحجم والسعة والألوان، وتصل سعة الهاتف إلى 512 جيجابايت، الأمر الذي يجعلها تتنافس مع شركات الهواتف الأخرى.

تسريبات بشأن هاتف آيفون 14

تسريبات بشأن هاتف آيفون 14 ينتظر الملايين من عشاق هواتف آبل إطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون والمسمى آيفون 14، لما تتميز هذه الهواتف من مميزات هائلة بالنسبة للاستخدام، و أفادت بعض التسريبات مميزات ومواصفات الهاتف بشكل تفصيلي وذلك من خلال السطور القادمة وهي كالآتي:

الهاتف يمتلك شاشة ثلاثية الأبعاد بدون نتوش واستبدال هذه النتوش بفتحة مستطيلة الشكل بها ثقب صغير.

معالج الهاتف من النوع A16 Bionic، وهناك بعض الإصدارات المزودة بمعالج A15 Bionic.

الشاشة محاطة بحواف جانبية من كافة الجهات، ويوجد زر التشغيل في الجانب الأيمن، ووضع شريحة SIM في الجانب الأيسر.

تصميم هاتف آيفون 14 مشابه بشكل كبير لهاتف آيفون 13، كما أن به مستشعر Face ID.

يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية الأبعاد، وضوء فلاش LED.

من المتوقع أن يأخذ هاتف آيفون 14 نفس ألوان هاتف آيفون 13 بالإضافة إلى اللون الأخضر.

شاشة آيفون 14 برو مقاسها 6.1 بوصة، بينما مقاس شاشة آيفون 14 برو ماكس 6.7 بوصة.

أسعار هاتف آيفون 14

أسعار هاتف آيفون 14 يتوقع البعض أن تبدأ أسعار هاتف آيفون 14 من 999 دولار، حيث ستقوم الشركة بإطلاق إصدارين فقط من الهاتف وهم: آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس.