نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Apple iPhone 14 Pro Max تسريبات لمواصفات وسعر iphone 14 pro Max في المقال التالي
هاتف Apple iPhone 14 Pro Max من شركة أبل العالمية الرائدة في صناعة هواتف أيفون متعددة الإصدارات . يأتي هاتف أيفون 14 برو Max وطرحه في الأسواق ضمن سلسة هواتف حديثة . كما أن تلك السلسة تتمتع بأربعة طرازات مختلفة من شركة أبل العالمية . تلك الطرازات هي iphone 14 pro ، iphone 14 ، iphone 14 pro max ، iphone 14 pro . كذلك بجانب مواصفات أيفون 14 برو ماكس كشفت عنها التسريبات المتداولة علي مواقع البحث المختلفة . ومن خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض كل ما يتعلق بالهاتف الجديد iphone 14 pro Max فتابعونا .
هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الجديد
هاتف أيفون 14 برو Max كشفت عنها التسريات وهي تسريبات متداولة عن ما يتعلق بالهاتف الجديد حيث أن شركة أبل . من الصعب أن تجدها تكشف عن إصدار هاتف أيفون قادم ألا بتصريح رسمي أو عبر فيديو يتم نشره . عن الهاتف الجديد كما أن iphone 14 pro Max فيما يخص ضمن المعلومات المتداولة عنه . فأن كاميرا أيفون 14 برو ماكس دقتها عالية لدرجة تصل إلي 48 ميجا بكسل . كذلك بجانب أن هاتف أيفون 15 برو Max يتميز بتصميم عام لشكله الخارجي أكثر سمكاً مما سبق من هواتف . أيفون كما صممت الكاميرا الخاصة به بنتوء بسيط بارز في واجهة الكاميرا . وخلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي المزيد من مواصفات أيفون 14 برو ماكس .
مواصفات هاتف Apple iPhone 14 Pro Max
- يتمتع هاتف iphone 14 pro Max بنفس الأبعاد السابقة في هاتف iphone 13 pro .
- كما سيطرح هاتف أيفون 14 برو Max سيكون به فتحة مقاربة للكاميرا تسبه فتحة الجيوب .
- كذلك بجانب أن كاميرا أيفون 14 برو ماكس سيكون بها ثقب لاحتواء كاميرا الهاتف .
- كما يتميز أيضاً أيفون 14 برو ماكس بأن الكاميرا ستعمل بالأشعة تحت الحمراء بتقنية FACE ID .
- ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي سعر iphone 14 pro Max .
سعر iphone 14 pro Max داخل السعودية والدول
- سعر iphone 14 pro Max بالسعر العالمي لإصدار 256GB بسعر 1099 دولار أمريكي تقريباً .
- كما سيطرح هاتف iphone 14 pro Max نسخة 512GB بالسعر العالمي 1200 دولار أمريكي .
- سعر iphone 14 pro Max داخل السعودية تقريباً بسعر 5100 ريال لنسخة 256GB .
- كذلك تقريباً سيكون سعر أيفون 14 برو ماكس داخل السعودية نسخة 512GB بسعر 5700 ريال سعودي .
- أما سعر هاتف أيفون 14 برو Max داخل مصر تقريباً سيكون سعره 28000 جنية مصري .
- كما متوقعاً أن يكون سعر أيفون 14 برو ماكس داخل الأمارات العربية المتحدة 4700 درهم نسخة 256GB .
هاتف Apple iPhone 14 Pro Max يطرح قريباً في الأسواق في الوقت الذي ستصرح به شركة أبل العالمية . ويأتي هاتف أيفون 14 برو ماكس ضمن سلسلة من أربعة طرازات كما وضحنا داخل سطور مقال “موقع ثقفني” .
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