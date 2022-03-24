هاتف Apple iPhone 14 Pro Max تسريبات لمواصفات وسعر iphone 14 pro Max

هاتف Apple iPhone 14 Pro Max من شركة أبل العالمية الرائدة في صناعة هواتف أيفون متعددة الإصدارات . يأتي هاتف أيفون 14 برو Max وطرحه في الأسواق ضمن سلسة هواتف حديثة . كما أن تلك السلسة تتمتع بأربعة طرازات مختلفة من شركة أبل العالمية . تلك الطرازات هي iphone 14 pro ، iphone 14 ، iphone 14 pro max ، iphone 14 pro . كذلك بجانب مواصفات أيفون 14 برو ماكس كشفت عنها التسريبات المتداولة علي مواقع البحث المختلفة . ومن خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض كل ما يتعلق بالهاتف الجديد iphone 14 pro Max فتابعونا .

هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الجديد

هاتف أيفون 14 برو Max كشفت عنها التسريات وهي تسريبات متداولة عن ما يتعلق بالهاتف الجديد حيث أن شركة أبل . من الصعب أن تجدها تكشف عن إصدار هاتف أيفون قادم ألا بتصريح رسمي أو عبر فيديو يتم نشره . عن الهاتف الجديد كما أن iphone 14 pro Max فيما يخص ضمن المعلومات المتداولة عنه . فأن كاميرا أيفون 14 برو ماكس دقتها عالية لدرجة تصل إلي 48 ميجا بكسل . كذلك بجانب أن هاتف أيفون 15 برو Max يتميز بتصميم عام لشكله الخارجي أكثر سمكاً مما سبق من هواتف . أيفون كما صممت الكاميرا الخاصة به بنتوء بسيط بارز في واجهة الكاميرا . وخلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي المزيد من مواصفات أيفون 14 برو ماكس .

مواصفات هاتف Apple iPhone 14 Pro Max

يتمتع هاتف iphone 14 pro Max بنفس الأبعاد السابقة في هاتف iphone 13 pro . كما سيطرح هاتف أيفون 14 برو Max سيكون به فتحة مقاربة للكاميرا تسبه فتحة الجيوب . كذلك بجانب أن كاميرا أيفون 14 برو ماكس سيكون بها ثقب لاحتواء كاميرا الهاتف . كما يتميز أيضاً أيفون 14 برو ماكس بأن الكاميرا ستعمل بالأشعة تحت الحمراء بتقنية FACE ID . ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي سعر iphone 14 pro Max .

سعر iphone 14 pro Max داخل السعودية والدول

سعر iphone 14 pro Max بالسعر العالمي لإصدار 256GB بسعر 1099 دولار أمريكي تقريباً .

بالسعر العالمي لإصدار 256GB بسعر 1099 دولار أمريكي تقريباً . كما سيطرح هاتف iphone 14 pro Max نسخة 512GB بالسعر العالمي 1200 دولار أمريكي .

سعر iphone 14 pro Max داخل السعودية تقريباً بسعر 5100 ريال لنسخة 256GB .

داخل السعودية تقريباً بسعر 5100 ريال لنسخة 256GB . كذلك تقريباً سيكون سعر أيفون 14 برو ماكس داخل السعودية نسخة 512GB بسعر 5700 ريال سعودي .

أما سعر هاتف أيفون 14 برو Max داخل مصر تقريباً سيكون سعره 28000 جنية مصري .

داخل مصر تقريباً سيكون سعره 28000 جنية مصري . كما متوقعاً أن يكون سعر أيفون 14 برو ماكس داخل الأمارات العربية المتحدة 4700 درهم نسخة 256GB .

هاتف Apple iPhone 14 Pro Max يطرح قريباً في الأسواق في الوقت الذي ستصرح به شركة أبل العالمية . ويأتي هاتف أيفون 14 برو ماكس ضمن سلسلة من أربعة طرازات كما وضحنا داخل سطور مقال “موقع ثقفني” .