نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile 2022 من الموقع الرسمي بالخطوات في المقال التالي

تعتبر لعبة ببجي من أفضل الألعاب العالمية المشهورة بالقتال والأكشن الإلكتروني ويعد تحديث ببجي 2022 من أهم التحديثات القوية التي أعلنتها شركة ببجي ويبحث الكثير من لاعبيها عن كيفية شحن شدات بطريقة رسمية وآمنه لأنها تساعدهم في كثير من المهام وشراء الأسلحة التي يرغبون بها وشراء الملابس وتحديث اللعبة ويستمتع اللاعب باللعب بها والدخول إلى معارك القتال من أجل البقاء على قيد الحياة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال عبر موقعنا المميز ثقفني لمعرفة طريقة شحن شدات ببجي. طريقة شحن شدات ببجي بطريقة رسمية أولا يقوم اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشدات.

ثم يضغط على كلمة تسجيل الدخول ويختار شدات ببجي ثم يختار العدد الذي يرغب به.

يكتب اللاعب الأي دي الخاص به ويقوم بتسجيل البيانات الخاصة به ثم يختار وسيلة الدفع التي يفضلها.

يتم بعدها شحن عدد الشدات التي يرغب بها اللاعب.

ثم ينتظر قليلا حتى يتم الشحن وبعدها يقوم بفتح اللعبة للاستمتاع بها. طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد أولا يقوم اللاعب بشحن رصيد على جوجل بلاي.

ثم يدخل اللعبة ويضغط على الشدات داخل اللعبة.

بعد ذلك يحدد عدد الشدات التي يحتاج إلى شرائها ثم يختار وسيلة الدفع عن طريق حساب جوجل بلاي.

بعدها يتم بدء تحميل الشدات التي حددها اللاعب.

ثم يدخل اللاعب اللعبة حتى يستمتع باللعب بها. طريقة شحن شدات ببجي يقوم اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي.

ثم يحدد اسم الدولة التي ينتمي إليها.

بعد ذلك يقوم بكتابة الكود الخاص بدولته ويكتب رقم التليفون المحمول.

ثم يختار طريقة الدفع وعدد الشدات التي يحتاج إلى شرائها ثم يكتب رقم التعريف الخاص به.

يتم وصول رسالة إلى اللاعب تؤكد له نجاح عملية الشحن.

بعد الانتهاء من عملية الشحن يدخل اللاعب إلى لعبة ببجي للاستمتاع بالشدات التي تم شحنها. مميزات لعبة ببجي إتاحة العديد من المعارك الجديدة والمختلفة ووجود المعسكرات.

تحسن الدراجة الجبلية حيث يمكن تلوينها بألوان زاهية.

تم إضافة جزيرة جديدة داخل تحديث.

تكوين العديد من الصداقات عبر اللعب. عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile 2022 من الموقع الرسمي بالخطوات - ثقفني

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