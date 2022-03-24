نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد لقناة الشرقية من كلباء نايل سات الجديد وأبرز البرامج الرمضانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعوني أخبركم التردد الخاص لقناة الشرقية من كلباء نايل سات والتي عمليات بحث المحركات متواصلة للحصول عليه فذلك التردد مهم خاصة مع اقتراب شهر رمضان حيث ستكون محطةً مميزة لعرض المسلسلات الدرامية، هي قناة إماراتية ضمن مجموعة قنوات الشارقة نتابعها معكم في التفاصيل التي تلي.

تنويه الشرقية من كلباء

أكدت الشرقية من كلباء من خلال مجموعتها الإعلامية حدوث تغيير على التردد الخاص بها، واستناداً لقائمة الأقمار الصناعية التي جري تغيير التردد عليها فقد شملت النايل سات، تحديث، ويمكن إعادة ضبط استقبال الشرقية من كلباء على نايل سات للحصول على جودة متفاوتة بدقة عالية وهي hd وكذلك العادية وتكون sd.

تقدم قناة الشرقية من كلباء، انطلاقا من بثها على القمر الصناعي العديد من البرامج المتميزة مثل برنامج محطات، كما يرتقب الجمهور برنامجاً جديداً وهو برنامج الفارس وسوف يعرض قريباً في شهر رمضان المبارك.

بثها مجاني، مع بث متطور عالي الجودة بدقة عالية على أجهزة تدعم تقنية الـ HD

تأتي القناة بحلة جديدة وبرامج جديدة في شهر رمضان الكريم

برامج الشرقية من كلباء في رمضان 2022

قناة الشرقة من كلباء تنتج برامجها الذاتية لتوفير مزيج برامج خلال شهر رمضان الكريم 2022 وأبرز تلك البرامج تكون

برنامج كواليس

مجالس رمضانية

حكايات ابن الحداد

عادات من الماضي

التردد لقناة الشرقية من كلباء

توجد قناة الشرقية من كلباء على القمر الصناعي نايل سات وبياناتها على القمر الصناعي المذكور هي

التردد للقناة 11013 الاستقطاب للقناة عامودي معدل الترميز للقناة/ معامل الخطا 27500، 5،6 إسم القناة على جهاز الرسيفر sharqiya kalba tv

نذكر انه يمكن الزوار الأعزاء تنزيل فضائية الشرقية من كلباء من خلال جدول التردد لقناة الشرقية من كلباء المرفق أعلاه، وذلك لتحميل القناة في قائمة التلفاز وكذلك طرحنا أبرز البرامج الرمضانية لقناة الشارقة من كلباء.