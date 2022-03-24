”تويتر” تطور طرق البحث الخاصة بالرسائل المباشرة

طورت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم ”تويتر“، طرقًا جديدة للبحث الخاص بالرسائل الخاصة ”DM Search“، إذ أتاحت لمستخدمي منصتها الرقمية ،الآن، الرجوع إلى المحادثات القديمة وإظهار رسائل محددة عن طريق كلمة دالة ”Keyword“.

وكانت الشركة أطلقت ميزة البحث من خلال الرسائل الخاصة من قبل، لكنها اقتصرت فقط على البحث عن أسماء الأشخاص أو أسماء الدردشات الجماعية.

ولكن بفضل التحديث الجديد الذى أطلقته الشركة الأربعاء، يستطيع المستخدم أن يبحث عن رسالة بعينها عن طريق كلمة معينة يقوم فقط بإدخالها في شريط البحث.

وأوضحت الشركة، أن البحث التقليدي عن أسماء الأشخاص أو الدردشات من خلال الرسائل الخاصة ما زال متاحًا.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو لشرح طريقة البحث الجديدة، حيث أظهر الفيديو أن التحديث الجديد يقوم بتقسيم البحث إلى أربعة أقسام مختلفة.

ويظهر الفيديو أن القسم الأول هو ”الكل“ أو ”All“، والذي يقوم بعرض جميع نتائج البحث بما فيها تطابق أسماء المستخدمين والدردشات الجماعية والرسائل المباشرة أيضًا.

والقسم الثاني هو ”الأشخاص“ أو ”People“، وهو الخيار المسؤول عن إظهار أسماء المستخدمين فقط التي تتطابق مع كلمة البحث.

وكما جاء في الفيديو، يحمل القسم الثالث اسم ”مجموعات“ أو ”Groups“، وهو يعمل على عرض أسماء الدردشات الجماعية المطابقة لكلمة البحث.

والقسم الرابع هو ”الرسائل“ أو ”Messages“، وهو التحديث الأخير الذي أضافته الشركة والذي يُظهر للمستخدم تطابق كلمة البحث في رسائل مباشرة محددة.

ويُعد التحديث الجديد خطوة ضمن العديد من خطوات الشركة الرامية لتسهيل تجربة المستخدم من خلال منصتها الرقمية.

لذا، فمن المتوقع أن تسهل الميزة الجديدة عملية البحث من خلال الرسائل الخاصة.

وكانت ”تويتر“ قدمت خدمة البحث من خلال الرسائل المباشرة التقليدية عام 2019 لمستخدمي نظام تشغيل ”iOS“، ثم أتاحتها إلى نظام ”أندرويد“ في العام الماضي، ووعدت آنذاك أن الميزة الجديدة سيتم إطلاقها خلال العام نفسه، ولم تفعل.

والتحديث الأخير، هو الثاني خلال أسبوع بعد أن طرحت الشركة الثلاثاء، خاصية جديدة تهدف لإنشاء صور متحركة (GIF) من خلال أيقونة الكاميرا الخاصة عبر تطبيقها الرقمي، ولكن لمستخدمي نظام تشغيل ”iOS“ فقط في الوقت الحالي.

والميزة تتيح للمستخدمين نشر مقاطع لصورهم بطريقة فريدة؛ ما يساعد على سهولة وزيادة التواصل والتفاعل بين المستخدمين.