نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عبر الموقع الرسمي بأرخص الأسعار في المقال التالي

كيفية شحن شدات ببجى عبر الموقع الرسمي، يعلم جميع لاعبي ببجى موبايل أن الاستمرار باللعبة والتمتع بجميع أدواتها من أسلحة ومركبات وملابس وفتح الصناديق الأسطورية والانتقال إلى مستويات متقدمة والمواسم الجديدة يتطلب الحصول على الكثير من الأموال أو الشدات التي تعد العملة الافتراضية باللعبة ويتم استخدامها فى شراء جميع الأدوات، ورغم أن لعبة ببجى تعد لعبة مجانية تماما إلا أن الشدات التي تمنحها لك تعد غير كافية على الإطلاق للتقدم باللعبة والتمتع بكل مميزاتها حيث أن الشدات تجعل حسابك فريدا ومميزا بين المشاركين الآخرين. خطوات شحن شدات ببجى عبر الموقع الرسمي الدخول إلى موقع Midasbuy ثم القيام بتحديد دولتك من الخيار الذي يظهر بالأعلى.

قم باختيار لعبة ببجى عن طريق الضغط على “انطلق”.

قم بتحديد الشدات التي ترغب بشرائها عن طريق الضغط على شراء UC.

قم بإدخال معرف اللاعب الخاص بك وهو ID الذى يمكنك الحصول عليه من حسابك باللعبة.

ستظهر أمامك عدة طرق للدفع اختر ما يناسبك منها.

حدد عدد العملات التي ترغب بشحنها ثم اضغط على “ادفع الآن”.

بعد الانتهاء من جميع خطوات الدفع سيتم إرسال الشدات التي قمت بشحنها على حسابك فورا. كيفية استخدام موقع Midasbuy لشحن شدات ببجى عن طريق رصيد الهاتف الدخول على موقع Midasbuy الرسمي والقيام بتحديد الدولة التي تنتمى إليها.

اضغط على خيار لعبة ببجى ثم قم بتحديد عملة UC عن طريق الضغط على شراء.

قم بإدخال معرف اللاعب ID الذي يمكنك نسخه من حسابك باللعبة.

ستظهر لك طرق الدفع المتاحة اختر “Pay By Mobile” لكى تتمكن من الشحن خلال رصيد الهاتف.

مرر إلى أسفل وحدد عدد الشدات التي ترغب بها ثم اضغط على “ادفع الآن”.

قم باختيار مشغل الشبكة التابعة لدولتك من خلال الواجهة التي ستظهر أمامك.

ادخل رقم هاتفك فى الخانة الخاصة به بدون إدخال مفتاح الدولة ثم اضغط على OK.

قم بإرسال كلمة “Pubg” إلى الرقم الذي سيظهر أمامك.

حينها سيتم الاقتطاع من رصيد هاتفك لشحن الشدات التي قمت بشرائها، ويمكن الذهاب إلى حسابك للتأكد من وصول الشدات. عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عبر الموقع الرسمي بأرخص الأسعار - ثقفني

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