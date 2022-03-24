نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A53 هاتف جديد من شركة سامسونج | مواصفات الهاتف والأسعار في المقال التالي

Samsung A53 أحدث هواتف شركة سامسونج لهذا العام ، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث هواتفها من عائلة الـA وهو هاتف Samsung A53. يأتي الهاتف مع مجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة بداية من المعالج الخاص بشركة سامسونج من نوع Exynos إلي شاشة الهاتف والتي تأتي بمعدل تحديث أعلي 120 هيرتز. والجدير بالذكر أن تلك السلسلة من هواتف الشركة شهدت انتشاراً واسعاً وكبيراً بين عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم وخصوصاً في العالم العربي لما تقدمه الشركة في هذه السلسلة من مواصفات ممتازة مقابل السعر مثل هواتف Samsung A52 ، Samsung A22 ، Samsung A32 ، وأيضاً Samsung A72. مواصفات هاتف Samsung A53 : ‌الهاتف يأتي مع وزن خفيف يقدر بحوالي 189 جراماً.

‌الهاتف متوفر بخامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.

‌يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.

‌كما يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل كارت الميموري ويمكن تركيبه مكان الشريحة الثانية.‌

الهاتف كذلك متوفر بمقاومة للغبار والماء بشهادة IP 67 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.‌

كما يتوفر الهاتف مع شاشة تأتي بحجم 6.5 إنش من نوع Super AMOLED ، بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل أي بمعدل كثافة 405 بكسل لكل إنش.‌

تدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث جديد وعالي يصل إلي 120 هيرتز ، مما يعطي السلاسة والسهولة في التنقل والحركة علي شاشة الهاتف.‌

الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر تجربة أفضل وأكثر قابلية في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

بالإضافة إلي أن شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

الهاتف يأتي كذلك مع واجهة مستخدم سامسونج الجديدة One UI 4.1 ، والتي تتوفر مع دعم نظام التشغيل Android 12.‌

أما بالنسبة لأداء الهاتف فيوجد بالهاتف المعالج الخاص بشركة سامسونج وهو Exynos 1280 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌

المعالج يحتوي علي ثمانية أنوية ، الأقوي منهم بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأنوية الأقل منهم فمع تردد أضعف يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

الهاتف متوفر في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي: 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً. كاميرا هاتف Samsung A53 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم أيضاً الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K.‌

كما يوجد أيضاً بظهر الهاتف إعداد رباعي للكاميرات الخلفية: الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتميز بدعم خاصية الـPDAF وكذلك المثبت البصري OIS.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 123°.‌

كما أن الكاميرا الثالثة تأتي للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌

أخيراً كاميرا رابعة تستخدم في العزل والتصوير البورترية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تدعم الكاميرات خاصيتي الـHDR والـPanorama ، كذلك يوجد فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار.‌

كذلك يدعم الهاتف خاصية الـGyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف: ‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speakers ، لذلك أصوات تأتي بوضوح وذات جودة عالية.‌

لكن لا يوجد بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

بصمة الهاتف تأتي في أسفل الشاشة ، مع دعم أيضاً لخاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه Face ID.‌

كما يدعم الهاتف عدد من المستشعرات مثل : التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً مستشعر التقارب والذي يعمل عن طريق سوفت وير الهاتف.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، مع دعم لخاصية الـOTG.‌

يتوفر الهاتف في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة: الأبيض ، الأسود ، الأزرق ، وأيضاً اللون الخوخي. سعر هاتف Samsung A53 : ‌435 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8000 جنية مصري.‌

478 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8780 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung A53 هاتف جديد من شركة سامسونج | مواصفات الهاتف والأسعار - ثقفني

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