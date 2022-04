نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تطبيقات مجانية للهاتف 2022 يجب أن تكون في جوالك لا محالة ! في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل تطبيقات مجانية للهاتف 2022 يجب أن تكون في جوالك لا محالة، التطبيق الاول الذي يمنحك خلفيات مميزة غير متواجدة على اي جهاز لشاشة القفل والشاشة الرئيسية بالإضافة إلى شاشة الشحن، كما يمنحك العديد من التأثيرات المميزة أثناء استخدام الهاتف. كل ما عليك هو استخدام تطبيق Pika charging wallpaper charging animation، بعد فتح التطبيق تظهر الواجهة الرئيسية بها خلفيات عديدة مميزة برسوم متحركة غير مسبوقة، يمكنك تعيين الأفضل من وجهة نظرك من خلال النقر على home ثم view more والنقر على تحميل الخلفية ثم تعيينها.

أفضل تطبيقات أندرويد للهاتف 2022

التطبيق الثاني والذي يستهدف تعديل الصور بشكل احترافي غير مسبوق لتصبح صورك تشبه المشاهير، كل ما عليك هو تنزيل الاستعانة بتطبيق all present light room present. فور فتح التطبيق تظهر أحدث الفلاتر التي أطلقها المصممون بالإضافة إلى الفلاتر الأكثر استخداما بين المشاهير، كل ما عليك الآن هو النقر على الفلتر الذي تم اختياره ثم النقر على زر تحميل الفلتر ثم النقر على معرض الصور لاختيار الصورة المراد تعديلها، وبعدها قم بالنقر على added to light room حيث يتم اضافة الصور على تطبيق light room.

التطبيق الثالث هو تطبيق are we there yet، وهو مفيد بالنسبة للشباب العاملين في عمل مرهق والذين يشعرون بالنعاس أثناء ركوب المواصلات، حيث يتعلق هذا التطبيق بقوقل ماب ويقوم بعمل إنذار صوتي عند وصولك للمكان الذي قمت بتحديد الوجهة اليه. التطبيق الرابع هو تطبيق ad silence والذي يقوم بإيقاف الإعلانات التي يتم فتحها أثناء اللعب أو سماع الموسيقي، وهو يدعم تطبيق Spotify وعدة تطبيقات أخرى.

تطبيقات للجوال لا غني عنها

التطبيق الخامس هو تطبيق Amazon re price، اذا كنت من محبي التسوق عبر الإنترنت وشراء المنتجات بسعر أوفر يجب عليك تنزيل هذا التطبيق، حيث يتم اشعارك من خلال التطبيق عن عروض الأسعار والخصومات على المنتج الذي قمت بمتابعته، كل ما عليك هو البحث داخل التطبيق عن المنتج الذي تريد متابعته ثم النقر على زر الإضافة و اختيار trace products، ويمكنك تحديد سعر معين عند وصول المنتج اليه يتم اخطارك بذلك أو وصول اشعارات لك عندما يتغير سعر هذا المنتج والاختيار لك.

التطبيق السادس هو تطبيق any thing to pip، وهو تطبيق مفيد لك اذا كنت تبحث عن طريقة يمكنك من خلالها استمرار تشغيل الفيديو على يوتيوب في شاشة مصغرة أثناء استخدامك لتطبيق اخر. أما التطبيق السابع والأخير فهو تطبيق WiFi Signal Meter والذي يعمل على قياس قوة الواي فاي الخاصة بك، وهو مفيد خاصة إذا كانت مساحة شقتك كبيرة وتبحث عن أفضل مكان يتم فيه وضع الراوتر؛ ليمنحك افضل توزيع للانترنت لكافة أنحاء شقتك، كما تستطيع من خلال هذا التطبيق معرفة مدى قوة الانترنت لديكم واذا كان مُخترق ام لا.