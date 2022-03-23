جاجوار ولاندروڤر تدعم سياراتها بـ ”أمازون أليكسا”

أعلنت مجموعة چاجوار لاند روفر عن توفر خاصية أمازون أليكسا للأوامر الصوتية لجميع طرازاتها الجديدة بدءا من فبراير الجارى بجانب تحديث سيتلقاه ملاك سيارات المجموعة القابلة لعمل هذه الخاصية والاتى ستستقبلن الخدمة الجديدة عبر تحديث عن بعد لنظام Pivi Pro المعلوماتى كما سيتمكن ملاك سيارات چاجوار المزودة بأنظمة Touch Pro فى أمريكا والمملكة المتحدة من تلقى التحديث.

وفرت خدمة أمازون أليكسا إمكانية التحكم بمختلف وظائف النظام المعلوماتى عبر الأوامر الصوتية بطريقة طبيعية مثل إجراء الاتصالات الهاتفية أو رفع درجة حرارة التكييف أو اختيار وجهة نظام الملاحة بجانب الاتصال بمختلف الوسائل الأخرى الداعمة لأليكسا مثل أنظمة البيوت الذكية ليتمكن المستخدم من تشغيل إضاءة المنزل أو تسخين درجة حرارته أو فتح الأبواب قبل الوصول عبر أوامر صوتية لأليكسا.

وأوضحت المجموعة أيضا توفير أليكسا لإمكانية التحكم ببدء فترة شحن السيارة مع خدمات إضافية لعملاء الأسواق البريطانية والأمريكية والتى تشمل معرفة معلومات مثل نسبة شحن البطارية ومدى السير المتاح وفتح وإغلاق السيارة بدون التواجد قربها عبر تطبيق Remote Skill بينما يدعم نظام المعلوماتى أيضا لبعض الطرازات الاتصال اللاسلكى بخواص أبل كاربلاى وأندرويد أوتو وتوصيل هاتفين عبر البلوتوث خلال نفس الوقت. ستقوم سيارات چاجوار ولاند روفر التى ستتلقى التحديث بإخطار ملاكها عبر الشاشة عند توفر تحديث النظام للتحميل.