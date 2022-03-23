نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة تعرف على من يسرق شبكة الواي فاي وكيفية تأمين النت في المقال التالي
يحاول العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة التعرف على من يسرق شبكة الواي فاي الخاصة به، وذلك بعد رفع سرعات النت وأصبحت الباقة لا تكفي لإتمام الشهر، مما يُشكل عبء إضافي على رب الأسرة، لم يشك بعض المستخدمين يومً ما عن سرقة الشبكة، ولكن بعد التقدم الكبير في التكنولوجيا وزيادة عمليات الهكر، وبطء الدخول للمواقع والتحميل أصبح الشكل كبير للغاية، وسوف نوضح لحضراتكم طريقة سهلة من أجل لتعرف على المتطفلين المتواجدين على شبكة الإنترنت الخاصة بك.
كيفية التعرف على من يسرق شبكة الواي فاي؟
من جانبه أوضح موقع howtogeek التقني أن بطء النت قد يعود للعديد من الأسباب غير السرقة، واليت قد يكون منها البنية التحتية المتهالكة، ولكن أشارت إلى الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التعرف على المتطفلين المتواجدين على شبكة الإنترنت الخاصة بك، ويمكنك التعامل بعد أكتشاف عملية الاختراق والدخول على الشبكة بعدة طرق رائعة من أجل التأمين والتي سوف نكشفها لحضراتكم في نهاية المقال.
يمكنك كشف المتطفلين والهاكر على شبكة الواي فاي الخاصة بك من خلال النظر إلى قائمة الأجهزة المتصلة في الراوتر في حال الشك في سرقة الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
- يجب أولاً ضرورة الدخول على صفحة الراوتر من خلال كتابة الرقم التالي 192.168.1.1 في شريط العنوان.
- بعد الخول على الصفحة يمكنك العثور على المكان الذي يتم إدراج الأجهزة المتصلة عليه، وذلك من خلال اختيار : ” Status أو Wireless Status أو Traffic Control.
طريقة تأمين شبكة الواي فاي لحمايتها من الاختراق
بعد الإجابة على سؤال من يسرق شبكة الواي فاي؟ سوف نقدم لحضراتكم كيفية تأمين شبكة الواي فاي الخاصة بك، وذلك لعدم تمكين أي شخص من اختراقها، ويكون ذلك من خلال اتباع النصائح التالية:
- يجب في البداية تغير كلمة السر واختيار كلمة سر قوية وشديدة، وذلك من خلال تنوع كلمة السر بين الأرقام والرموز والحروف، والابتعاد عن كلمات السر المألوفة مثل 123456 وغيرها من الأشياء السهلة التي يمكن اختراقها بكل سهولة.
- ضرورة تقوية التشفير في حال االتأكد من اختراق أي شخص للشبكة حيث يجب تبديل: ” WEP و WPA1 و WPA2-TKIP” بـ” WPA2 Personal / Professional أو WPA3 Personal / Professional”.
- يمكنك شراء راوتر جديد وتفعيل أحد معايير الأمان، حيث يمكن اختراق الراوتر القديم وخاصة في حال وجود أخطاء أمنية تسمح للآخرين بالدخول عليه، كما انه لا يقبل الترقية.
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