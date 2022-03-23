روسيا والصين تكرسان قوات إلكترونية للعمليات السيبرانية أكثر من الولايات المتحدة

ذكر تقرير حديث أجراه معهد أبحاث في لندن متخصص في الدراسات الاستراتيجية، أنروسيا والصين لديها قدرات الكترونية هائلة لشن هجوم الكتروني عند المقارنة بالولايات المتحدة.

يأتي هذا البحث على الرغم أن التاريخ القصير نسبيًا في النزاعات السيبرانية لم يستطيع اثبات وتأكيد أن روسيا تمتلك قدرات الكترونية كبيرة، ونشر البحث بشكل تفصيلي القدرات المملوكة لكل من تلك الدول استنادًا على حجم القوات العسكرية التي تتعلق بالعمليات السيبرانية، وكشف التقرير أن روسيا تركز على الحرب السيبرانية بنحو 33% بالمقارنة بالصين التي تمتلك نسبة 18.3%، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة حيث تركز أعمالها السيبرانية بنحو 2.8%.

بشكل عام، تهدف الهجمات السيبرانية إلى هجوم على الأنظمة الإلكترونية لتعطيل أو تدمير أو سرقة أو تخريب البنية التحتية للمؤسسات الحكومية أو الخاصة والتأثير على مجال التجارة الالكترونية اون لاين ويتم ذلك من خلال وكلاء مختصين تابعين بشكل مباشر أو غير مباشر لجهات حكومية، تتمثل الهجمات الإلكترونية أيضًا في شكل نشر برامج ضارة وفيروسات لإلحاق الضرر بمواقع حيوية تخص الأمن العام للدول.

تشير كل الأدلة والبراهين أن روسيا لديها هجمات إلكترونية مميزة تجاه أوكرانيا، ففي عام 2015 قامت الحكومة الروسية بشن هجمات سيبرانية على شبكة الكهرباء في أوكرانياونتج عن ذلك انقطاع في الكهرباء واسع النطاق، وفي عام 2017 قامت روسيا بنشر برنامجها الضار NotPetyaمن خلال برنامج محاسبة أوكراني لينتشر الفيروس بسرعة في دول العالم مما كلف الشركات مليارات الدولارات من الأضرار والتعطيل، في الأشهر التي أعقبت هجمات NotPetya تكهن العديد من الناس بأن أوكرانيا كانت بمثابة "ساحة اختبار" لقدرات الحرب الإلكترونية الروسية وأن هذه القدرات كانت تنمو فقط في تطورها ونطاقها.

فيشهر يوليو 2021 أعلنت روسيا عن حديث جديد لاستراتيجيتها لأمنها القومي حيث قامت بعمل قسم مخصص لأمن المعلومات وركزت على تعزيز قدراتها السيبرانية بشكل كبير، كما أشار تقرير إلى أن الصين أيضًا على مدار العقد الماضي عملت على تطوير قدراتها في المجال السيبرانيبشكل كبير وأدرجته ضمن عملياتها العسكرية.

الحرب الباردة السيبرانية

على مدار السنوات الماضية تزايدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، ليس فقط من الجهة العسكرية ولكن في الهجوم السيبراني، وتصاعدت حدة ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لروسيا بالرد على الهجمات الإلكترونية على أهداف أمريكية والتي يُزعم أن تم دعمها من روسيا.

وفي عام 2016 قالت وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) أن روسيا تدخلت في نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر، حيث انحازت إلي المرشح الجمهوري "دونالد ترامب"عبر اختراق60 ألف رسالة بريد إلكتروني من حساب المرشح المقابل"هيلاري كلينتون".

وفي عام 2020 تم شن هجوم إلكتروني كبير على شركة تكنولوجيا المعلومات "SolarWinds"مما أثار تهديدًا لمجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والصناعية التي شملت وزارة الأمن الداخلي والبنتاغون، وحمل وزير خارجية إدارة ترامب "مايك بومبيو" روسيا مسؤولية الحادث، على الرغم من أن ترامب نفسه خالف الإجماع، ساعيًا إلى التقليل من أهمية الهجوم وإلقاء اللوم على الصين بدلاً من ذلك.

ووصف "براد سميث" رئيس شركة مايكروسوفت الهجوم بأنه "أكبر هجوم وأكثرها تطورًا شهده العالم على الإطلاق"،وبدأت ميكروسوفت التحقيق في الهجوم بعد أن تم القبض على العديد من عملائها، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى والوكالات الفيدرالية.

ونفت روسيا أي تورط لها في حادثة "SolarWinds"، ورفضت علانية ما وصفته بـ "محاولات لا أساس لها من وسائل الإعلام الأمريكية لإلقاء اللوم على روسيا في هجمات القراصنة على الهيئات الحكوميةالأمريكية".

نُسب الهجوم في نهاية المطاف إلى جماعة إجرامية إلكترونية تسمى نوبليوم، والتي استمرت في نشاطها ويُزعم أنها نفذت سلسلة من الهجمات الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من عدم وجود دليل واضح على قيامها بذلك بدعم من الكرملين.

أنابيب الوقود و بلاك انجوس ستيك

في الآونة الأخيرة، نُسب الهجوم الإلكتروني رانسوم وير (برامج الفدية) لشركةColonialالأمريكيةوالذي شل أكبر خط أنابيب نفط في الولايات المتحدة، إلى عصابة مرتزقة إلكترونية روسية تحمل الاسم الرمزي DarkSide.

وأعقب ذلك هجوم على معالج اللحوم JBS مما أدى إلى إغلاق أجزاء من عملياتها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وتعطيل إمدادات اللحوم العالمية بشدة، في هذه المرة أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي بإصبع الاتهام إلى REvil وهي جماعة إجرامية إلكترونية مربحة أخرى مقرها روسيا.

في كلتا الحالتين، ورد أن الضحايا دفعوا فدية لاستئناف عملياتهم، في حين أن هذا مكلف ويمكن القول إنه يشجع على الهجمات المستقبلية، إلا أن الاضطرابات في العمليات يمكن أن تكون أكثر تكلفة، ويدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه استعاد أكثر من مليوني دولار أمريكي من هجوم رانسوم التي دفعتها شركة Colonial.

قبل أسابيع قليلة من هجوم خط الأنابيب فرضت إدارة بايدن عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تدخلها الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية، لكن الولايات المتحدة جعلت الآن مكافحة هجمات برامج الفدية على رأس أولوياتها.

دعت فرقة عمل برامج الفدية Ransomware Task Forceالتي عقدت في ديسمبر 2020 من قبل شركة ميكروسوفت وشركات تكنولوجية رائدة إلى التعاون العالمي للتصدي لتهديد برامج الفدية وكسر نموذج أعمالها.

هل تشارك الولايات المتحدة في أنشطة مماثلة؟

من المؤكد أن الولايات المتحدة تُعرف بامكانياتها السيبرانية، ربما كانت أكثر الاشتباكات التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع هي هجوم ستوكسنت الذي تم فيعام 2010 على البرنامج النوويالإيراني.

تتمتع الولايات المتحدة بالقدرة والدافع لإجراء عمليات تسلل إلكترونية واسعة النطاق لخصومها، انتقد بعض دعاة الأمن السيبراني استراتيجيات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على أنها ضعيفة للغاية.

إذن هل هذه بداية حرب إلكترونية؟

يعتبر الفضاء السيبراني المجال الخامس للحرب بعد البر والبحر والجو والفضاء، لكن الحقيقة هي أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات أصبحت الآن منتشرة في كل مكان لدرجة أنها أيضًا مدمجة بقوة في المجالات الأربعة الأخرى أيضًا، مما يعني أن هجومًا إلكترونيًا ناجحًا يمكن أن يضعف عدوًا بعدة طرق.

وهذا بدوره يمكن أن يجعل من الصعب حتى تحديد ما يمكن اعتباره عملًا هجوميًا للحرب الإلكترونية، ناهيك عن تحديد المعتدي.

على الرغم من أن الكرملين يواصل إنكار أي ارتباط مع عصابات إجرامية إلكترونية مثل DarkSide أو REvil، إلا أن روسيا متهمة بارتكاب جرائم حرب.

كيف نوقف الهجمات السيبرانية العالمية؟

تقرير Ransomware Task Force الذي تم إصداره حاول تحديدًا معالجة مشكلة برامج الفدية الضارة، لكنه يقدم أيضًا نصائح مفيدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المدعومة من الدولة، توصي بما يلي:

- جهود دبلوماسية دولية منسقة وجهود إنفاذ القانون لمواجهة التهديدات السيبرانية.

- إنشاء الوكالات ذات الصلة لإدارة الحوادث السيبرانية.

- جهود منسقة دوليًا لإنشاء أطر عمل لمساعدة المنظمات التي تتعرض للهجمات الإلكترونية.

- إن القضاء على الهجمات الإلكترونية الدولية بنجاح سيكون أمرًا صعبًا للغاية، ولا يمكن تحقيقه في النهاية إلا من خلال الدبلوماسية الجيدة والثقة والتعاون والتواصل.

- بينما تستمر القوى العظمى العالمية في رعاية الهجمات الإلكترونية، في حين أنها تشجب الهجمات ضد أصولها، كل ما ننتهي إليه هو المعادلة الافتراضية للتدمير المؤكد المتبادل.