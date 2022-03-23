أفضل موقع شحن شدات ببجي موبايل bubg uc عبر الأيدي بطريقة رسمية

شحن شدات ببجي، يرغب جميع لاعبي ببجي في امتلاك عدد كبير منها لكي يتمكن من شراء كافة الأدوات التي تجعله يحقق الفوز ويتغلب على أعدائه ويصعد إلى مركز أكبر، ويوجد عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها شحن الشدات سواء عن طريق أحد المواقع أو من خلال مشاهدة الإعلانات أو من خلال الاشتراك في أحد قنوات اليوتيوب التي يقدم أصحابها هدايا للمتابعين ومنها شدات ببجي، ومن خلال المقال سوف تتعرف على أكثر من طريقة لشحنها بشكل صحيح تابعونا.

شحن شدات ببجي uc

يمكن شحن شدات ببجي بطريقة آمنة وذلك من خلال موقع pubg midasbuy لأنه أحد المواقع المعتمدة لبيع الشدات من قبل شركة ببجي وطريقة الشحن تكون من خلال استخدام رقم الآي دي، حيث تعد الشدات هي العملة الرسمية للعبة ببجي عن طريقها يتم اللعب بشكل جيد والوصول لأعلى مستويات اللعبة والفوز على الأعداء والتلقيب بالفائز، بالإضافة إلى أنه يمكن من خلالها شراء معدات وملابس وأدوات تساعد اللاعب في قتال الأعداء بشكل جيد، والطريقة كما يلي.

البحث عن موقع pubg midasbuy عبر محرك البحث جوجل.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

تحديد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها.

تسجيل رقم الآي دي.

تحديد طريقة الدفع.

الضغط على تأكيد

مميزات موقع pubg midasbuy

يتميز الموقع بالكثير من المميزات التي تجعل اللاعبين لا يرغبون في شحن الشدات إلا من خلاله لأنه يعد موقع رسمي، ومن أهم مميزاته ما يلي.

سهولة شحن الشدات من خلاله.

يوفر الموقع خيارات متعددة للدفع منها الدفع بواسطة رصيد الهاتف.

الموقع آمن ومضمون جداً لأنه معتمد من الشركة.

يقدم العديد من العروض المتميزة على الشدات التي تجعلك تحصل على عدد كبير من الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكن أيضاً شحن شدات ببجي بواسطة بطاقات شحن متجر جوجل بلاي، وطريقة الشحن كما يلي.

تسجيل الدخول إلى اللعبة.

الضغط على رمز الشدات.

قم بالضغط على العرض المناسب.

اختيار طريقة الدفع بواسطة حساب جوجل بلاي.

بهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم أفضل وأمن طريقتان يمكن استخدامها لشحن شدات ببجي.