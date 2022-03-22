نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة فورت نايت للأندرويد وللايفون iOS 15 تنزيل Fortnite في 3 دقائق في المقال التالي
تنزيل لعبة فورت نايت يبحث عنها الكثير من اللاعبين، حيث أن تلك اللعبة تعد من إحدى الألعاب الهامة المتخصصة لألعاب الفيديو وكذلك التي تكون متناسبة مع العديد من الأجهزة، فمن الممكن أن يتم التشغيل أو الممارسة لتلك اللعبة على جهاز الكمبيوتر، لكي يتمكن اللاعب من لعب هذه اللعبة وكذلك حتى يدخل إلى معركة Battle Bus، وبالرغم من أن تلك اللعبة صارت من ضمن أشهر الألعاب في كل بلدان العالم، ولكنها تحتاج إلى توافر العديد من الشروط وكذلك الاحتياطات حتى تفتعل على الجهاز.
خطوات تحميل فورت نايت للأندرويد
هناك عدة خطوات من الواجب أن يقوم بإتباعها المستخدم حتى يتم تنزيل لعبة فورت نايت بكل سهولة وبالأساليب المضمونة والآمنة ومن ضمن تلك الخطوات هي كالتالي:
- يدخل اللاعب في بداية الأمر على الموقع الأساسي الذي يخص لعبة فورت نايت.
- يتم اختيار النظام الذي يخص تشغيل لعبة فورت نايت.
- يقوم الشخص بالضغط على رمز نظام تفعيل تحميل اللعبة.
- الانتظار حتى يتم الانتهاء من تحميل لعبة فورت نايت واستكمال الخطوات التي تخص تنزيل اللعبة.
- يقوم الشخص بفتح الملف، ثم يتم تنزيله والموافقة على الشروط التي تخص اللعبة.
- ينقر الشخص على المواقف لتحميل البرامج غير معروف مصدرها عن طريق التثبيت.
- فتح ملف، وبعد ذلك تنصيبه والموافقة على شروط اللعبة.
- الموافقة على تنزيل البرامج مجهولة المصدر خلال التنصيب.
خطوات تحميل لعبة فورت نايت للآيفون
كما ذكرنا في السابق طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الأندرويد، سوف نذكر طريقة تنزيل اللعبة على أجهزة المحمول الآيفون من خلال العديد من الطرق وهي كالتالي:
- يدخل اللاعب على موقع يسمى “get zeus”.
- وبعد ذلك يتم الضغط على علامة تحميل get zeus now.
- ثم من الواجب تمرير تلك الأيقونة إلى الجهة اليسرى حتى يتم بدأ عملية التحميل.
- الضغط على كلمة بروفايل ثم اختيار كلمة تنصيب.
- يتم تشغيل zeus عندما تنتهي عملية التنصيب وكذلك البحث عن لعبة فورت نايت.
- الضغط على كلمة تثبيت من خلال تفاصيل البرنامج.
- يذهب الشخص إلى البروفايل مرة أخرى.
- يقوم الشخص بالبحث عن اللعبة في الخيارات التي تخص تبويب التطبيق Enterprise.
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