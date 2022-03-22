أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022

اعلن الوكيل المصرى للعلامة التجارية الصينية شيرى ، عن زيادة سعرية جديدة لطرازاتها المختلفة داخل السوق المحلى للسيارات ، والتى ارتفعت من بينها طراز تيجو 8 موديل 2022.

واوضح وكيل شيرى الصينية ان السيارة طراز تيجو 8 موديل 2022 ، تم رفع سعرها بقيمة 40 الف جنيه دفعة واحدة ، لتعتبر واحدة من اكبر الزيادات السعرية داخل السوق المصرى للسيارات .

ومن المعروف ان السيارة شيرى تيجو 8 موديل 2022 ، تنتمى إلى فئة السيارات متعدة الاستخدامات الـSUV ، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر ، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، كما تستهلك 7.4 لتر وقود لكل 100 كم.

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة تيجو 8 موديل 2022 ، بجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وإضاءة نهارية LED، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، وفتحة سقف بانوراميه، ومصابيح توقف LED عالية التركيز، وجهاز استشعار أضواء السيارات، وماسحات أمامية قابلة للتعديل ذات سرعة تلقائية، وزجاج خلفي معتم يوفر الخصوصية.

اما المقصورة الداخلية للسيارة تيجو 8 موديل 2022 ، فتم تزويدها بأضاءه داخليه ملونه بإمكانيه اختيار 7 الوان و شاشة للمعلومات والترفيه 10.25 بوصة وتحتوي على Car ApplePlay و Android Auto ، وشاشة مقاس 7 بوصة بديلاً عن العدادات التقليدية، ومقاعد جلد فاخر، وجيوب بالمقاعد الأمامية، وإمكانية الضبط الكهربائي أو اليدوي لمقعد السائق في 6 اتجاهات، والتعديل اليدوي لمقعد الراكب الأمامي ومقاعد الصف الثاني في 4 اتجاهات .

وتضم السيارة تيجو 8 موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والراحة ، من بينها 6 وسائد هوائية، وتثبيت لكرسي الأطفال ISO FIX، ومانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، وحساسات لمنع الاصطدام من الأمام والخلف، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونياً EBD، وبرنامج توزيع إلكتروني ESP، وبرنامج الثبات الإلكتروني TCS، مع مكابح يد الكترونية EPB، ونظام مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ EBA، ونظام المساعدة في صعود وهبوط المرتفعات، ونظام مرقبه ضغط الإطارات TPMS مع وجود شاشة للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

اما عن أسعار السيارة تيجو 8 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخير

- الفئة الأولى 415 ألف جنيه بدلاً من 375 ألف جنيه .

- الفئة الثانية 450 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.