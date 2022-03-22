نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات مازاد 2022 بالمملكة وأهم مواصفاتها وأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات مازاد 2022 بالمملكة وأهم مواصفاته إزداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفه أسعار سيارات مازاد التي تتميز بتصميمات جذابة وعصرية بجانب أن أداء القياده فيها ممتع للغاية وبالتالي يهتم عشاق أفضل السيارات الحديثه مع معرفة مواصفات وأسعار سيارة مازاد بشكل تفصيلي وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة وكذلك معرفة مواصفات سياره مازاده cx9 وتشمل أيضا أسعار ومواصفات سيارة مازدا cx3 بالتفصيل.

أسعار ومواصفات سيارات مازدا 6

هذه السياره تتميز بتصميم جذاب وجميل ويوجد فيها المصابيح الأمامية على هيئة شبك هجومي والمصابيح الخلفيه ذات تصميم رائع ويوجد فيه خط كروم أنيق

ويوجد في محرك فيه أربع اسطوانات تصل سعته إلى اثنين لتر أما بالنسبه لقوة الحصان 155 وعزم دوران 200 نيوتن متر.

أما بالنسبة لسعر السياره مازاد 6 من استاندر حوالي 86.3 174 ريال أما بالنسبه اتش بلس يصل سعرها 133.5 124 أما فل بسعر 1117.079 ريال يمكن أيضا معرفة أهم مواصفات سيارة برادو 2023 الشكل الجديد.

مواصفات سيارة مازاده cx9

تتميز هذه السياره بتصميم مميز وتم صناعتها في اليابان وهي فريدة من نوعها ويوجد تصميم خارجي مميز وتصميم السيارة مألوف كثيراً من الواجهه الأمامية كما يوجد في الوجه الامامية وشبك مغزلي ومصابيح حادة ويوجد فيها سقف منتهى والخلفيه يوجد فيها مصابيح دخل فيه ذات تصميم مميز وفريد بجانب وجود نظام العادم مزدوج مع وجود شريط كروم يعمل على تزيين المصدع الخلفي وهذا يجعلها من أكثر السيارات الجذابة والمميزه مع وجود مقصورة أنيقة بمساحه تكفي 7 ركاب.

اما بالنسبة لسعر هذه السياره اتش بلس بسعر 163.121 90 ريال وفل بسام 146. 749 أما ستاندر بسعر 120.874 ريال تتميز سيارات كيا سيراتو 2022 GT بمواصفات مميزة.

أسعار ومواصفات سيارة مازدا cx3

تعتبر هذه السيارة هي أصغر كروس أوفر وهي سيارة صناعة يابانية ويوجد فيها تصميم رياضي جذاب ومميز وانسيابي تعطي الأداء الديناميكي في جانب أنها تتميز بملامح أنيقة وجذابة والشبكة الأمامى ويوجد فيه خطوط أفقية كرومية لامعة والمصابيح الرئيسية توجد في نهايه السقف بجناح مدمج موجود مقصودة واسعة تكفي لخمس أفراد بجانب المقاعد الجلدية المميزة التي تعطيك الاحساس بالراحه وأداء مميز حيث يصل سعر سيارات فل 92.168 ريال سعودي أما بالنسبة لسعر سيارة ستاندر 69.699ريال بالنسبة مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022.