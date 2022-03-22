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عمر شويل - جدة سيارة نيسان باترول 2022 الشكل الجديد وسعرها وأهم مواصفاتها نيسان باترول الشكل الجديد هذه السياره من أكثر السيارات المميزه والتي تم إصدارها أول مرة في دول الخليج وبعد ذلك تواجدت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جديد وتحديثات جديدة في هذه السيارة وبالتالي تم عمل العديد من التغييرات على هذه السياره وتتميز بالشعار الجديد الموجود فيها وهو الشبك الأمامي وتشمل أيضا الإطارات أما مصد الخلفي ويوجد فيها أيضا الدركسيون في الداخل.

تحديثات سيارات نيسان باترول 2022

تم عمل بعض التغييرات في هذه السيارة بعد الحصول على الشعار الجديد حيث يتواجد فيها الكروم محيط بالشبكة الأمامي ويتواجد على تصميم المصابيح الأمامية يوجد أيضا مصابيح ضباب وفي أسفل المصدع الأمامي مع وجود فتحات تهويه جانبية وتم عمل بعض التحديثات أو التحسينات على تصميم قطعه الكروم وتكبير حجم الإطارات والتي اصبحت مقاس 20 بوصه يمكن معرفة سعر سيارة برادو بديل لاند كروزر بالتفصيل.

أما بالنسبة للمصد الخلفي لا يوجد فيه أى تغيرات وتم تنفيذها على الاسطبات ذات تصميم المستطيل مع مصابيح الضباب في المصد الخلفي ولكن تم عمل بعض التغييرات في المقاعد أصبحت تحتوي على قطع من الكروم الأسود وعمل بعض تغيرات في شاشة الملاحة الجديدة بتصميم الطبلون الأمامي الذي يكون بمقاس 12.3 بوصه بتصميم أما بالنسبه لفتحات المكيف جاءت صغيره مع قطع الكروم اللامع وتم عمل لون جديد في الفرش الداخلي وهو اللون العنابي موجود تقنيه الشاحن السلك لجميع الهواتف الذكية.

مميزات نيسان باترول 2022

تتميز هذه السيارة تقنيه نسخه الفول أوبشن بلاتينيوم في المصابيح الأمامية كما يتواجد فيها انوار ليدا نهارية وقمر 360 درجه أما بالنسبة للشبكة الأمامية يوجد فيه حساسات أمامية ونضا أمامي لقياس المسافة كما يمكنك معرفة مواصفات سيارة كيا سينجر 2022 GT.

مواصفات سيارة نيسان باترول

تتميز هذه السيارة بوجود محرك سيارة بسعر إلى 5.6 لتر عدد 8 سلندر أما بالنسبة ل قوة الحصان تصل إلى 400 حصان والعزم 560 رطل قدم.

كما يوجد اصدار أقل من مواصفات المحرك تصل إلى 6 سلندر بحوالي 200 75 حصان أما بالنسبة لعزم الدوران 394 نيوتن متر وكذلك معرفة سيارة برادو 2023 الشكل الجديد.

سعر نيسان باترول

يصل سعر سيارة نيسان باترول 204.000 ريال سعودي أما بالنسبة لسعر سيارة بلاتنيوم 343.000 ريال.