كم سعر ايفون se في السعودية هو سؤال شائع بين الكثير، فهو من أفضل الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة أبل، وحصل على نسبة عالية من الرواج بين المستخدمين، ويعد من أجهزة أيفون للجيل الثالث عشر، ويتمتع هذا الهاتف بالسرعة العالية والكثير من المميزات التي تجعل الجميع يفضلونه وتجعله من أفضل الإصدارات لأجهزة أبل، كما أن سعره ممتاز وفي متناول الجميع.

كم سعر ايفون se في السعودية

هاتف ايفون se المميز والتابع لشركة أبل،يختلف سعره داخل المملكة العربية السعودية، ويرجع الاختلاف في سعر ايفون se لسعة تخزين الهاتف، وأسعاره كالتالي:

سعة 64 جيجا بايت: سعره هو (2049) ريال سعودي، ويتمتع بوجود برنامج فيس تايم ضمن برامجه.

سعة 128 جيجا بايت: سعره هو (2160) ريال سعودي، أي يزيد عن السابق بمعدل 111 ريال.

سعة 256 جيجا بايت: سعره (2634) ريال سعودي، ويتمتع أيضًا بوجود تطبيق فيس تايم به.

مميزات جهاز آيفون se

يعد هاتف ايفون se أحد أجهزة شركة ابل العالمية، وتم إصداره عام 2020، ويتمتع بمميزات عديدة مثل:

أول ما نتحدث عنه هو سعر الهاتف، والذي يعد من أفضل الأسعار وأقلها بين هواتف أيفون الأخرى، فسعره في متناول أيدي الجميع.

يحتوي على المعالج (a13)، وهو ما يجعله فائق السرعة عند الاستخدام وعند فتح التطبيقات والألعاب.

كاميرا ذات مواصفات عالية الجودة.

شكله العام كلاسيكي مميز، فله إطلالة جذابة.

بطاريته تدوم لفترة طويلة، كما يدعم خاصية البطارية اللاسلكية.

يحتوي على مادة مضاد للمياه وعازله للسوائل بشكل عام.

وزنه خفيف، كما أن حجمه متناسق.

به خاصية الاستشعار لبصمة كلًا من الوجه والإصبع.

عيوب جهاز آيفون se

يحتوي هاتف ايفون se على بعض العيوب البسيطة، والتي يمكن عدم الإلتفات إليها، حيث أن شركة أبل تبحث دائمًا في أجهزتها على كل ما هو متطور وجذاب ومختلف عن كافة شركات الهواتف الأخرى، وعيوب هذا الهاتف كالتالي: