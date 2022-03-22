نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ماين كرافت الجديدة Minecraft Dungeons أخر تحديث 2022 للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت الجديدة هي أحد الالعاب الشهيرة ثلاثية الأبعاد تحت أسم ماين كرافت دنجنز وصدرت النسخة الأولي من اللعبة عام 2020 من شركة مايكروسفت بعد شراء الحقوق الخاصة بالعبة عام 2014 وهي أحد الألعاب المناسبة للأطفال وسن المراهقة وتعتمد علي عمليات البناء والتشيد فتنزيد من روح الأبداع لدي اللاعبين في بدايو اللعبة يجب عليك تجميع المواد المستخدمة في البناء مثل الرمال والطوب والحديد وجذوع الاشجار والمياة وغيرها من المواد الأخري ثم الانطلاق في عمليات البناء ويجب عليك السرعة في بناء منزل أو كوغ مخصص لك للمبيت فية ليلا لحناية نفسك من هجمات الوحوش ونستعرض الان طريقة تحميل اللعبة والمواصفات المطلوبة لعملية التشغيل.

مواصفات تطبيق لعبة ماين كرافت دنجنز للجوالات:

حجم التطبيق 6 ميجا بايت تقريباً.

الإصدار الحالي للعبة هو 1.0.

يتطلب أندرويد إصدار 4.1 أو أحدث.

التقييم العمري للعبة: متاحة لجميع الأعمار.

مواصفات أجهزة ألعاب الفيديو والكمبيوتر اللازمة لتشغيل اللعبة:

تحتاج لعبة ماين كرافت دنجنز إلى مواصفات مرتفعة نوعاً ما في أجهزة ألعاب الفيديو إذا ما قورنت بتلك المطلوبة للهواتف؛ حيث أن النسخ المتاحة للهواتف من هذا الإصدار من اللعبة غير رسمي بعد. وفيما يخص قائمة مواصفات الأجهزة فهي كالتالي:

ذاكرة عشوائية رام ذات سعة 8 جيجا بايت أو أكثر

مايكروسوفت ويندوز 10 أو أعلى

معالج مركزي Core i5

سعر لعبة ماين كرافت دنجنز:

يمكنك شراء اللعبة بسعر 16 دولار تقريباً أي ما يوازي 60 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على النسخة الحصرية من اللعبة Minecraft Dungeons: Ultimate Edition بسعر 35 دولار أي ما يوازي 132 ريال سعودي تقريباً.

يمكنك أيضاً شراء إحدى الإضافات للعبة من قائمة الإضافات وهي:

مغامرة التسلق الضبابي Cloudy Climb Adventure بسعر 3.29 دولار

مغامرة الشتاء الزاحف Creeping Winter بسعر 4.99 دولار

كذلك مغامرة الفراغ الرنان Echoing Void بسعر 4.99 دولار

مغامرة شعلات الجحيم Flamed of the Nether بسعر 4.99 دولار

كذلك مغامرة الأعماق المخفية Hidden Depths بسعر 4.99 دولار

مغامرة القمم الصارخة Howling peaks بسعر 4.99 دولار

طريقة تحميل ماين كرافت

يمكنك تحميل اللعب بسهولة من خلال متجر التطبيقات الخاص بهاتفك كل ما عليك كتابة minecraft داخل صندوق البحث وتظهر اللعبة في النتيجة الأولي ويمكنك سداد مقابل عملية التحميل بأستخدام البطاقة البنكية ثم تقوم بقتح اللعبة وإنشاء الملف الخاص بك وتبداء تجميع الكتل والبناء.