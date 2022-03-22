نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة و متطلبات تثبيت FIFA Mobile Beta 22 للأندرويد في المقال التالي
تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة الذي سيتم طرحه علي كافة المتاجر الرسمية المتوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية . حيث تأتي لعبة FIFA 22 Beta بإمكانية أن يقوم اللاعبين بإنشاء ULTIMATE TEAM . كما سيتاح داخل النسخة الجديدة FIFA Mobile Beta 22 جمع البطاقات التي تجعل اللاعبين قادرين علي اللعب بشكل . كامل ضد أي فريق داخل اللعبة كذلك بجانب أن FIFA 22 Mobile تطرح بأنظمة تحكم في اللعب متوافقة مع شاشات اللمس لكل أنواع الهواتف . حيث تأتي فيفا موبايل عبر لمس شاشة الهاتف بإبهامك الأيسر للتحكم بالكرة وبإبهامك الأيمن يتم التحكم في العديد من المهام . كما عبر تمرير أصبعك علي الشاشة يمكنك تسديد الأهداف وعبر الزر علي يمين الشاشة يمكنك من خلاله المراوغة والتحرك بسرعة شديدة . كما من خلال سطور المقال الجديد من “موقع ثقفني” سنعرض متطلبات تثبيت FIFA Mobile Beta 22 علي الهاتف .
تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة ووصف نسخة اللعبة الأخيرة
لعبة FIFA 22 Mobile الجديدة يمكنك من خلالها بناء الفريق الذي ترغب به وذلك في كل دورة من الدورات . التدريبية عبر جمع بطاقات جديدة قابلة للتجميع داخل اللعبة المدفوعة عبر المتاجر . كما أن FIFA Mobile Beta 22 تأتي برسوميات عالية الوضوح وتحديث واجهة اللعبة الجديدة كذلك بجانب أن فيفا موبايل تعمل علي أنظمة تشغيل أند رويد ونظام IOS . كما أن هناك نسخة تجريبية تم إطلاقها من الشركة المنتجة ليتم تجربة اللعب . في العديد من الدول المختلفة لحين ما يتم طرح النسخة الجديدة لعبة FIFA 22 Beta علي كافة المتاجر الرسمية المعتمدة . وتتميز لعبة فيفا موبايل بالعديد من الأوضاع المختلفة في طرق اللعب داخلها . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض مزايا FIFA Mobile .
مزايا تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة
- مضاف لنسخة لعبة FIFA 22 Beta العديد من الأندية العالمية الجديدة الغير مضافة سابقاً .
- كما تتميز FIFA Mobile Beta 22 بإضافة الترخيص الخاص بالأندية الأوروبية داخلها .
- كذلك بجانب الميزة الرائعة وهي مواصلة اللعب لكافة المواسم المختلفة دون الحاجة لضبط إعدادات هذه المواسم .
- يمكنك اختيار الوضع المرغوب في طريقة اللعب عبر الأوضاع المتاحة داخل فيفا موبايل .
- كما أن بطاقات اللعب التي يتم تجميعها من داخل اللعبة اختيار قائمة اللاعبين المرغوبين .
- بجانب العديد من المزايا الأخري عندما يكون متاحاً تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة عبر المتاجر .
متطلبات تثبيت FIFA Mobile Beta 22
- حجم النسخة الجديدة من لعبة FIFA 22 Beta يصل إلي 100MB يجب توفير تلك المساحة علي هاتفك .
- كما أن فيفا موبايل تعمل علي كافة أنواع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد و IOS ويجب أن يكون الهاتف حديثاً .
- كذلك بجانب توفير مساحة في الذاكرة العشوائية بنفس القدر المشار له سابقاً لتشغيل اللعبة .
- لعبة FIFA Mobile Beta 22 يجب أن يتم توفير معالج رسومي قوي بالهاتف لتشغيلها دون توقف .
- وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض كيف يتم تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة بالهاتف .
كيف يتم تثبيت فيفا 2022 موبايل
- يمكنك تثبيت لعبة FIFA 22 Beta من أي متجر معتمد للشركة المنتجة وفقاً لنوع الهاتف الخاص بك .
- كما يتم تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع هاتفك والبحث عن FIFA Mobile Beta 22 بمربع البحث .
- كذلك يجب قبل تثبيت فيفا موبايل يتم دفع سعر اللعبة علي المتجر كما هو معلن في حالة عرضه علي المتجر .
- بعد ذلك يتم الضغط علي زر تثبيت FIFA Mobile علي هاتفك وتكون في بضع دقائق معدودة .
تثبيت فيفا موبايل 2022 الجديدة في الوقت الذي سيتم الإعلان عنه من الشركة المنتجة ويتم عبر المتجر الرسمي . المعتمد للشركة والذي يتوافق مع نوع الهاتف الخاص بك وفقاً للخطوات المعلنة داخل مقال “موقع ثقفني” .
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