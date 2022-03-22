مركز قارينا فري فاير شحن جواهر بالآلاف 2022 بالأيدي الموقع الرسمي garena free fire

إذا كنت تريد الحصول على آلاف الجواهر بشكل رسمي وآمن 100% على حسابك من خلال معرف اللاعب، فهذا يتطلب منك إنشاء حساب في موقع قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي في ثواني وهو مركز غارينا للشحن الحقيقي فمنه تختار عدد الجواهر المطلوبة، حيث يمكنك الحصول على 1000 أو 7000 جوهرة تبعا للسعر الذي يعرضه الموقع لكمية الجواهر بالإضافة إلى أنه يمنح جواهر هدية على كميات الشحن، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم الخطوات المطلوبة، وكيفية استرداد الهدايا والمكافئات التي تحصل عليها في صورة كودات داخل اللعبة لتحويلها إلى جواهر وسكنات.

قارينا فري فاير شحن جواهر 2022

هل تبحث في لعبة فري فاير على جواهر لتشتري بها أسلحه أو ملابس، وكذلك لرفع مستواك باللعبة القتالية الحائزة حتى الآن على عدد أكثر من المليار مستخدم في أنحاء العالم، وفق ما ورد من عدد عمليات تثبيت تحديث فري فاير 2022 الأخير عبر متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث تفوقت اللعبة في الفترة الأخيرة لتصبح أفضل لعبة قتال في الوقت الحالي، وخصصت شركة جارينا للشحن الحصول على جواهر رسمية بأسعار تنافسية.

موقع شحن جواهر فري فاير Garena

يُعد موقع garena free fire هو موقع تحصل منه على شحن جواهر اللعبة، ويتم بالدخول على مركز غارينا للشحن ID بالخطوات الأتية:

من متصفح البحث لديك اكتب shop2game.com.

بالضغط عليه يحولك إلى مركز جارينا الرسمي للشحن.

ويتطلب منك اختيار اللعبة المراد شحنها (free fire – أو لعبة Kingdom of Pirates).

بالضغط على فري فاير يطلب منك طريقة الدخول (Garena- أو facebook).

باختيار جارينا تكتب له اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.

ثم كلمة السر، والضغط على تسجيل الدخول.

بذلك دخلت حسابك في قارينا لشحن فري فاير وتكتب الـ id (معرف اللاعب) الخاص بك.

ثم تتبع خطوات الشحن للجواهر باختيار الكمية، ومعرفة السعر.

ثم استكمال الشراء بتحديد طريقة الدفع.

موقع استبدال المكافآت فري فاير

ألان تعرفت على كيفية شحن جواهر فري فاير بالحساب من مركز قارينا الرسمي، وعندما تحصل على هدايا وتريد دخول موقع استبدال كود المكافئات فأنت تحتاج إلى تسجيل الدخول بالموقع المخصص من شركة جارينا (reward.ff.garena.com) ويضع لك خطوات وضع كود الاستعادة المكون من 12 حرف، من أجل استعادة المكافئات وستجد الجواهر مضافة داخل محفظة حسابك في اللعبة.