آبل تطلق نظام تشغيل خاص بها ios 15.4 وأفضل الهدايا للمستخدمين

آبل تطلق نظام تشغيل خاص بها ios 15.4 نظام تشغيل الهواتف هو نظام خاص بالهواتف يعمل على تشغيل الأجهزة النقالة، وهي منصة تسمح بتشغيل البرامج والتطبيقات عليه، وتوجد العديد من أنظمة التشغيل الشهيرة حول العالم مثل: أندرويد، أشا، بلاك بيري، ويندوز، ويندوز آر تي، بالم أو إس، وغيرها، وبدأت بعض الشركات المصممة للهواتف في إطلاق أنظمة تشغيل خاصة بها مثل شركة آبل التي أعلنت منذ فترة قريبة إطلاق نظام تشغيل خاص بها.

نظام تشغيل جديد من آبل

أعلنت شركة آبل إطلاق نظام تشغيل جديد من ios 15.4، والذي يمنح المستخدمين عدة مميزات، أهمها: يدعم هذا النظام خاصية Face ID التي تتيح للمستخدم فتح أو قفل الهاتف مع ارتداء الكمامة، والتي أضافتها الشركة بعد انتشار وباء كورونا وارتداء الكمامة في كافة الأماكن، إمكانية التعبئة التلقائية لكلمة المرور في متصفح سفاري، توفير 37 رمز تعبيري جديد.

هدايا ios الجديد للمستخدمين

يقدم نظام ios الجديد العديد من المميزات والهدايا لمستخدميه، أهمها خاصية share play التي تتيح إمكانية الاستماع إلى الأغاني ومشاهدة البرامج وممارسة الألعاب عبر Face Time، بالإضافة إلى مشاركة شاشة iPhone، iPad مع الأفراد، وهي من الخصائص التي يبحث عنها المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، لذا سعت آبل إلى تحقيق ما يتمناه المستخدم كما اعتادت منذ إنطلاق إصداراتها.

آبل تثير غضب المستخدمين

أدى إطلاق نظام التشغيل الجديد من آبل إلى إثارة الغضب بين المستخدمين بعد ظهور بعض الرموز التعبيرية لرجل حامل، وغيرها من الرموز التي تخص على المثلية الجنسية، وقد طالب العديد من المستخدمين بسحب هذه الرموز وتقديم إعتذار، ولكن الشركة لم تلقي النظر لهذه الآراء على الرغم من كون النظام في مرحلة التجريب.