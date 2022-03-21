استبدال كود فري فاير 2022 للحصول علي الجواهر والسكنات Free Fire Rewards

استبدال كود فري فاير هو الموقع الرسمي الخاص المصمم للعبة التشويق والإثارة Free fire قارينا وهو الذي يتمكن اللاعب من الفوز بجوائز تلك الاكواد التي يتم تنزيلها عبر الشبكة العنكبوتية من خلال جارينا، حيث يمكن الفوز بالجوائز والهدايا الخاصة بالحصول على الهدايا المتقدمة والأسلحة الفتاكة للفوز في تلك المعركة الشرسة ومن خلال هذا الموقع الجبار سوف نقدم لكم الطريقة المثلى في الاستفادة من تلك الاكواد.

استبدال كود فري فاير

ويمكن استبدال كود فري فاير من خلال خطوات سهلة ألا وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص باستبدال كود Free fire.

اختيار طريقة الدخول إما من حساب فيسبوك أو Vk أو حساب جوجل.

قم بكتابة الكود المون من 12 رقم وحرف كبير وصغير في المكان المخصص له.

اضغط على أيقونة الردهة لاستلام الهدايا من قارينا.

كود كريمينال فري فاير

وهي من الاكواد التي يهتم بها لاعبي فري فاير ومنها الأحمر والأزرق وفيما يلي التوضيح:

كود كريمينال الأحمر: من أهمها ما يلي:

E6V3-HFTB-RNJL.

DFXF-5479-XLHR.

KEEK-V33J-XRH8.

كود كريمينال الأزرق: منها ما سوف نسيتم ذكرة فيما يلي:

U7ZR-R26U-SFGF.

ECNW-77HG-J8EL.

VVJB-NMXE-D3QX.

اكواد فري فاير

اكواد فري فاير تتكون من 12 حرف ورقم كبير وصغير حيث تقوم بتنزيلها الشركة المصممة للعبة التشويق Free fire في مواقع معينة على شبكة الإنترنت ويتم الحصول على هدايا وجوائز معينة تساعد اللاعب في الفوز والبقاء على قيد الحياة منها الخرائط والسكنات والأسلحة المتطورة التي تلزم اللاعب.

وتعد تلك الاكواد بديل الشحن حيث توفر أموال كثيرة على المستفيدين، وللكود مدة صلاحية لا يمكن الاستخدام بعد انتهاء تلك المدة، ولا يمكن الاستخدام إلا من خلال شركة garena الموقع الرسمي الخاص بفري فاير.

شحن كود فري فاير

ولا يمكن شحن كود فري فاير إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص garena حيث يتم تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال شبكة الإنترنت، ونسخ الكود الذي يتألف من 12 رقم وحرف كبير وصغير في المكان المخصص له بالموقع، مع بيان كيفية الدخول سواء حساب فيسبوك أو VK أو حساب جوجل، أيهم يفضل اللاعب.ثم الضغط على أيقونة الردهة لاستلام الهدايا الخاصة ومن خلال الاستبدال يتم استمرار تلك اللعبة الجبارة.