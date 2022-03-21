تطبيق NetBalancer لتقسيم سرعة الإنترنت وتوفير الباقة

تطبيق تقسيم سرعة الإنترنت من التطبيقات الهامة التي يرغب الكثير من المستخدمين على تحميلها من أجل توفير باقة النت خلال هذه الفترة، وخاصة بعد تعرض الكثير منهم إلى انتهاء الباقة قبل انتهاء الشهر، مما يتسبب في عبء مالي جديد على العديد من الأشخاص، وخاصة أن شبكة الإنترنت أصبحت موجودة في كل بيت عصري، ولاسيما أنها تدخلت في جميع الأمور التعليمية والأعمال، فأصبح الطلاب يتلقون المحاضرات في المنزل وعقد العديد من الامتحانات على المنصات التعليمية التابعة للجامعات والمدارس تزامناً مع مواجهة الحكومات لجائحة كورونا.

تطبيق تقسيم سرعة الإنترنت

ومما سبق يتبن أن تطبيق التحكم في سرعات النت داخل المنزل لجميع أفراد الأسرة أصبح هام للغاية، وذلك من أجل منع تحميل البرامج والفيديوهات التي تؤدي إلى انتهاء الباقة، حيث تعمل تطبيقات تقسيم السرعات في الإنترنت على توفير الباقة، وبحسب ما أكد عليه موقع Tech With Tech أنه يوجد عدد من التطبيقات الرائعة التي تعمل على تقسيم سرعات النت، ومن تلك التطبيقات تطبيق NetBalancer.

تطبيق NetBalancer

هو من التطبيقات الشائعة التي تعمل على إدارة النطاق الترددي وتوفير باقة الإنترنت، حيث يمكنك استخدام التطبيق من خلال طريقتين مختلفتين، ويكون من خلالت تعين حد لسرعة التجميل أو التنزيل كما يمكنك تحديد الأولوية، حيث يكون للبرامج ذات الأولوية الأعلى نصيب كبير من النطاق الترددي الذي تحتاجه، بينما تعمل البرامج الأخرى الأقل بسرعات منخفضة، كما يمكن تحديد أولوية البرامج قيد التشغيل من خلال النقر على زر الماوس الأيسر الأيمن فوق الإدخال عبر النافذة وتعين أولوية التنزيل منخفضة أو عالية أو متوسطة أو محدودة أو تجاهل أو حظر.

يوجد على تطبيق NetBalancer ثلاث قواعد كحد أقصى يمكن تطبيقها، حيث يمكن للمستخدم تكوين حدود معينة وفقاً لجدول، كما يوجد بعض القواعد الافتراضية حتى يبدأ المستخدم بها، ويمكن حظر عناوين IP للقياس عن بُعد على Windows 10 و 8 و 7، ويتوفر مراقب حركة مرور درج على شريط المهام للتشغيل كأداة منفصلة، ومن خلال التطبيق يمكن تقسيم سرعات النت.