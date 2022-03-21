نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التحديثات الجديدة .. أفضل طريقة لحماية واتساب من الاختراق بشكل مضمون في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة لحماية واتساب من الاختراق بشكل مضمون بعد تحديثات whatsapp الجديدة، يبحث كل مستخدم لتطبيق الواتس عن وسيلة مضمونة لتأمين الحساب من الاختراق والتجسس خاصة بعد تحديثات 2022، فقد عانى الكثير من المستخدمين من عمليات اختراقات ومراقبة للحسابات في الآونة الأخيرة. لذا فسوف نقدم لكم اليوم أعزائي المتابعين طريقة بسيطة لتأمين حساباتكم على تطبيق واتساب، بحيث يمكنك ضمان حماية الحساب من الاختراق والتأكد من عدم استطاعة أحد مراقبة حسابك أو محادثاتك على واتساب.

طريقة حماية واتساب من الاختراق

اذا أردت عمل حساب واتس اب قبل التحديث الأخير كان عليك فقط إدخال رقم الهاتف ثم تأكيد الرمز عن طريق الرسالة المُرسلة، ثم يتم غلق النسخة السابقة من التطبيق، ولكن مع التحديث الأخير لتطبيق whatsapp تمكن المتطفلين من اختراق الحسابات بسهولة عن طريق عمل scan واتساب فقط. لكي تتمكن من حماية حسابك على واتساب من الاختراق كل ما عليك هو فتح الحساب، ثم النقر على الاعدادات وسوف تظهر خيارات عدة، يتم النقر على الحساب لتظهر أمامك خيارات الخصوصية، الأمان، التحقق بخطوتين، تغيير الرقم، حذف حسابي وطلب معلومات الحساب.

تأمين حساب الواتس اب بطريقة مضمونة

يتم النقر على الأمان ويظهر خيار إظهار إشعارات الأمان والنقر على زر تفعيل الخيار حتى يظهر باللون الأخضر، ثم تظهر رسالة بأنه تظل إمكانية الاطلاع على المكالمات والرسائل الخاصة بك في الدردشات مشفرة، بحيث تكون مقتصرة عليك وعلى الأشخاص التي تختارها فقط. عند تفعيل هذا الخيار لحماية الواتس اب من الإختراق أصبح لا يستطيع احد اختراق الواتساب الخاص بك أو الاطلاع على الرسائل و المكالمات.

منع أي شخص من مراقبة حساب whatsapp

يتم الرجوع إلى الخطوة السابقة والنقر على أيقونة التحقق بخطوتين ثم اضغط على زر تمكين، سيحتاج إلى إضافة رقم سري حيث أن هذا الرقم السري هو الذي يتم اضافته لفتح الواتساب من جهازك أو من أي جهاز آخر، ثم عليك إضافة البريد الإلكتروني حيث أنه في حالة نسيان الرقم السري يتم ارسال رسالة على البريد الإلكتروني، وهذه الطريقة تمنع أي شخص قام باختراق حسابك على واتساب من إمكانية الدخول إليه مرة أخرى.