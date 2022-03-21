نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص موقع شحن شدات ببجى موقع midasbuy الرسمي.. والحصول على 5000 شدة مجانية في المقال التالي
أرخص موقع شحن شدات ببجى موقع midasbuy الرسمي، يعد موقع midasbuy هو الموقع الرسمي التابع لشركة ببجى موبايل والذي يوفر خدمة شحن شدات ببجى لحصول اللاعب على ما يريده من عملة UC الافتراضية اللازمة من أجل الترقية إلى المستويات المتتالية باللعبة وتحقيق الانتصارات والفوز والاستمرار على قيد الحياة لفترة أطول، وإليكم فيما يلي خطوات شحن شدات ببجي عبر أرخص موقع لشحن الشدات ألا وهو موقع ميداس باي.
خطوات شحن شدات ببجى موبايل عبر موقع midasbuy
- الدخول على موقع midasbuy الرسمي.
- قم باختيار الدولة التي تنتمى إليها من الخيار المتواجد بالأعلى.
- اضغط على كلمة “انطلق”.
- اختار عملة الشراء UC.
- سيطلب منك ادخال معرف اللاعب الخاص بك.
- اختر طريقة الدفع التي ترغب بها واختر عدد الشدات المطلوبة ثم اضغط على إتمام الدفع.
- بعد إتمام عملية الدفع اذهب إلى حسابك باللعبة وستجد أنه تم تحويل الشدات إليك.
أكواد استرداد شدات ببجى عبر موقع midasbuy
تعد أكواد استرداد شدات ببجى من أحد الطرق الشائعة والتي يعتمد عليها الكثير من اللاعبين للحصول على شدات ببجى بطريقة مجانية وشراء كافة الأدوات اللازمة من المتجر باللعبة من ذخائر وبنادق وسكنات وملابس شخصيات ومركبات جديدة وفتح الصناديق الأسطورية دون دفع أي مقابل، ويعد موقع midasbuy من أهم المواقع التي تقدم قائمة من أكواد الاسترداد التي يمكن استخدامها وتحويلها إلى شدات مجانية بحساب المستخدم باللعبة، ويتاح استخدام أكواد استرداد هدايا ومكافآت لعبة ببجى موبايل لمدة 30 يوما أو على مدار الموسم الجاري باللعبة وبعد ذلك يتم انتهاء صلاحية هذه الأكواد ويتم إصدار أكواد جديدة فى كل موسم جديد، كل ما عليك اختيار رمز استرداد midasbuy واتباع الخطوات التالية للحصول على هدايا تصل إلى 5000 شدة مجانا.
- الدخول إلى موقع midasbuy ألرسمي.قم باختيار أحد رموز الاسترداد التى تظهر أمامك ثم ادخل رمز استرداد midasbuy فى الخانة الخاصة به.
- ادخل كود التحقق الذي يظهر أمامك ثم اضغط على “REDEEM”.
- سيرسل لك الموقع بعد ذلك رسالة تأكيد بنجاح عملية الاسترداد والحصول على 5000 شدة مجانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص موقع شحن شدات ببجى موقع midasbuy الرسمي.. والحصول على 5000 شدة مجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.