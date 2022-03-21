نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل ببجي موبايل 2022 الموسم الأخير التحديث الجديد PUBG MOBILE 1.9.0 في المقال التالي
طريقة تحميل لعبة ببجي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن اللعبة تعتبر من ضمن الألعاب الإلكترونية التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة التي يلعبها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث أن العدد الخاص بتنزيل لعبة ببجي تجاوز أكثر من مائة مليون شخص في السنة السابقة إلى أن ارتفعت عمليات التحميل عن طريق محبي الألعاب الإلكترونية بسبب الإثارة والتشويق المتواجدين في اللعبة.
طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile الجديدة على الأندرويد والآيفون
تنزيل لعبة ببجي على الجوال
يمكن أن يقوم الشخص بتحميل لعبة ببجي من كل أرجاء العالم عن طريق متابعة الخطوات التالية:
- دخول اللاعب إلى جوجل بلاي، وبعد ذلك يتم الضغط على الرمز الخاص بالبحث وتدوين ببجي موبايل مهرجان الصقيع.
- سوف تظهر اللعبة مباشرًة، ثم يقوم اللاعب بالنقر على الزر الأخضر المكتب في داخله كلمة تثبيت.
- ينتظر اللاعب لفترة قليلة وفقًا لسرعة الإنترنت على الجهاز، وسوف يتم بعد ذلك تحميل اللعبة.
تحميل لعبة ببجي على الآيفون
- يتمكن اللاعب من تنزيل لعبة ببجي موبايل على الآيفون الذي يعمل بنظام iOS عن طريق النقر على آب ستور.
- تدوين لعبة ببجي في خانة البحث ثم النقر عليها بعد ذلك.
- الانتظار لفترة صغيرة إلى أن يتم الانتهاء من تنزيل لعبة ببجي على الجهاز.
تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر
- حتى يتمكن اللاعب من تنزيل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر من الواجب عليه في البداية أن يقوم بتحميل محاكي النظام “Bluestacks” على جهاز الكمبيوتر المحمول.
- وبعد ذلك يتوجه اللاعب إلى جوجل بلاي، ويقوم بالبحث على لعبة ببجي ثم بعد يقوم بتحميل لعبة ببجي آخر إصدار.
- طريقة شحن شداد لعبة ببجي بالمجان
- هناك العديد من الطرق والأساليب الخاصة بشحن شداد لعبة ببجي دون الحاجة إلى دفع أي رسوم ومن أبرز تلك الطرق هي:
- يجب في البداية دخول اللاعب إلى موقع شحن شدات لعبة ببجي الرئيسي وهو “Midas Buy’.
- ثم يتم الضغط على كلمة شحن شدات اللعبة.
- يتم إضافة رقم الجوال والاسم وكذلك ID.
- يتم تحديد عدد الشدات الذي يرغب به اللاعب.
- اختيار الطريقة التي من خلالها يقوم الشخص بدفع وسداد القيمة النقدية الخاصة بسعر شدات لعبة ببجي.
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