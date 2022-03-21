ميمان التقنيه على الواتساب في السعودية هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها المملكة مؤخرًا فهي جاءت من ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدماتها عند حلول عام 2030، فالمسؤولة عن تلك الخدمة هي المؤسسة العامة للتدريب التقني مع تنسيق مع القائمين على تطبيق الواتساب، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

ميمان التقنيه على الواتساب في السعودية

تلك الخدمة يُمكنك استخدامها عبر الواتساب عن طريق اتباع بعض الخطوات لكي تتمكن من الوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوزارات بالمملكة العربية السعودية، ولكي تقوم باستخدامها لابد من اتباع الآتي:

أولاً يتم تحميل تطبيق الواتساب بنسخته التي تتوافق مع نظام الهاتف الخاص بك.

قم بتفعيل تطبيق الواتساب وبعدها إنشاء حساب بواسطة رقم الشريحة.

انتقل بعد ذلك لجهات الاتصال عبر التطبيق ثم أكتب رقم الواتساب بالخدمة.

بعد ذلك تواصل مع الجهة العامة أو المؤسسة التي تود في الحصول على خدمة من قبلها.

أهداف ميمان التقنية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة أطلقت تلك الخدمة بالتوافق مع القائمين على الواتساب، وتهدف تلك الخدمة إلى ما يلي:

تهدف لتوفير عدد كبير من الخدمات لكافة مواطني المملكة.

تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتُسهل على المواطنين على الحصول على كافة الخدمات الحكومية.

تعمل على توفير الجهد والوقت على موظفي القطاع العام داخل أراضي المملكة.

تسعى لتوعية الأشخاص على استخدام الخدمات الرقمية.

تهدف لمواكبة التطورات التكنولوجيا على مستوى العالم.

تعمل على رفع كفاءة الكادر التقني الوطني لكي تُساهم في إنتاج البرامج محليًا دون اللجوء لشرائها من الخارج.

تسعى لتوفير بيئة مناسبة لكي تُقيم الكثير من الأبحاث والمشاريع.

تعمل على زيادة الاعتماد على كافة البرامج الإلكترونية المتطور داخل المملكة.

مميزات ميمان التقنية في الواتساب

تتسم تلك الخدمات المطلقة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني، فمن أبرز ما يُميزها ما يلي: