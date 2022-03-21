نسخة لعبة Grand Theft Auto الجديدة تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

نسخة لعبة Grand Theft Auto أحدث إصدار من جراند ثفت أوتو وهي لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . بعد أن تم تحديثات عديدة علي النسخة الجديدة يبحث العديد من عشاق تلك اللعبة الشهيرة عن . كيف يتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الهواتف الذكية المختلفة وتأتي لعبة GTA San Andreas للاندرويد . بشكل جديد في الواجهة الخاصة باللعبة كما تتميز لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس بأحداثها التي تدور داخل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة . بجانب أن GTA San Andreas تحتوي علي العديد من الإضافات الجديدة داخلها من جانب الأسلحة والطائرات والمركبات وغيرهما . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” نتعرف علي كيف يتم تثبيت GTA V للاندرويد وما هي متطلباتها .

نسخة لعبة Grand Theft Auto إصدار جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

تطلق لعبة gta 5 للاندرويد سان أندرياس علي المتاجر الرسمية المعتمدة لشركة Rockstar ليتم تثبيتها علي كافة . أنواع الهواتف المختلفة والتي تأتي بقاعدة طائرات هليكوبتر الموجودة داخل ولاية نيفادا الأمريكية . كما تتميز GTA IV: San Andreas بتوسيع المساحة الخاصة باللعبة من الداخل والتي وصلت إلي 35 كيلو متر . كذلك تميزت عن لعبة GTA V Liberty Stories بمركبات سريعة تجعل من بطل اللعبة بأن يقوم بالإفلات من الشرطة وعدم الإمساك به . كما أن داخل جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس طائرات هليكوبتر مجهزة بالعديد من الأسلحة المحمولة المستخدمة في كافة مراحل اللعبة المختلفة . ومن خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد .

تثبيت نسخة لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس علي الهواتف

تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس لهواتف أند رويد عبر متجر جوجل بلاي . كما أن تثبيت لعبة GTA V لهواتف أيفون عبر متجر أبل ستور . كذلك أذأ كان هاتفك هواوي يتم تثبيت لعبة gta 5 للاندرويد عبر متجر آب جاليري . بعد تسجيل الدخول علي أحدي هذه المتاجر عبر مربع البحث يتم تسجيل Grand Theft Auto: San Andreas . كما يجب دفع ثمن grand theft auto v5 بالمتجر حيث وفقاً للمعلومات المتداولة بأن سعرها 35 ريال سعودي . بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت GTA San Andreas للاندرويد . أذأ كانت رغبتك في ربط اللعبة بحساب فيس بوك يمكنك ذلك بعد أن تنتهي دقائق تثبيت لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس . يمكن أتباع الخطوات السابقة مع GTA V Liberty Stories ومع لعبة Grand Theft Auto: Vice city . مع الانتباه إلي أن كل نسخة من جراند ثفت أوتو 5 تختلف متطلبات تثبيتها عن الأخري .

ما يتم توفيره من متطلبات Grand Theft Auto: San Andreas لهواتف أند رويد

جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتم توفير مساحة تخزين داخلية بالهاتف لا تقل عن 4GB .

يتم توفير مساحة تخزين داخلية بالهاتف لا تقل عن 4GB . كما أن نسخة لعبة Grand Theft Auto تتطلب مساحة ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 4GB .

تتطلب مساحة ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 4GB . كذلك بجانب ضرورة أن يكون معالج الهاتف معالج قوي لتحمل تشغيل grand theft auto v5 .

. لكي ما يتم تشغيل GTA San Andreas للاندرويد يجب توافر تقنية سناب دراجون 865 بالهاتف .

لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس يتم تشغيلها علي هواتف أند رويد بنظام تشغيل 11 وأعلي من ذلك .

نسخة لعبة Grand Theft Auto الأخيرة وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas يمكنك الاستمتاع . بمغامراتها المتعددة وذلك بعد أن يتم تثبيت اللعبة عبر أي متجر يكون متوافقاً مع نوع هاتفك . وهذا ما تم عرضه بمقال “موقع ثقفني” .