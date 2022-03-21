للمغامرين.. تحديث ببجي الجديد 2022 واستمع انت واصحابك بالإمكانيات الجديدة في اقوى لعبة مغامرة

تصدرت عملية تحديث ببجي الجديد 2022 محركات البحث في هذه الفترة بالتحديد، وذلك يرجع إلى ما تم الإعلان عنه من قبل الشركة المنتجة بأن التحديث سيصل بصورة تدريجية على جميع الأجهزة، لكن سيتم ذلك الأمر بعد إزالة الإصدارات القديمة للعبة ببجي، حيث حرصت الشركة على تطوير بعض الأمور داخل اللعبة في هذا الإصدار الحديث.

تحديث ببجي الجديد 2022

هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتابعها لكي تتم عملية تحديث لعبة ببجي بالطريقة الصحيحة دون أي أخطاء، وإليكم خطوات هذه العملية بالشكل الآتي ذكره:

في بداية الأمر يجب على المستخدم مسح كافة الإصدارات القديمة المتواجدة على جهازه، حتى لا يحدث أي خلط، حتى لا يحدث بطئ في عملية التحميل الخاصة بالجهاز.

بعد ذلك يتم تنزيل لعبة ببجي من على متجر جوجل بلاي.

لكن فى حالة إذا وجد المستخدم فشل في تحميل التحديث الأخير.

فيجب عليه أن يقوم بتغيير الحساب الخاص به على جوجل بلاي.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار أيقونة تحديث.

ثم بعد ذلك ستتم عملية تحديث ببجي 2022 بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

ويتوفر لدى مستخدمين لعبة ببجي رابط مخصص عبر متجر جوجل.

مما يسهل عليهم وقت تثبيت الإصدار الجديد 2022، وهذا ما حرصت عليه الشركة المنتجة لهذه اللعبة.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي بالإصدار الجديد 2022

يجب أن تصل الذاكرة العشوائية الخاصة بالموبايل إلى حوالي 2 جيجابايت، وهذا المعدل يعتبر حد أدنى لسعة الذاكرة.

علاوة على ذلك يجب أن يصل الحد الأدنى لمساحة تخزين الموبايل إلى حوالي 640 ميجابايت.

يجب أن يصل الحد الأدنى لمساحة تخزين الموبايل إلى حوالي 640 ميجابايت. أيضا على الجانب يجب أن يقدر الحد الأدنى لنظام التشغيل الأندرويد بحوالي 5.1.1.

على الجانب يجب أن يقدر الحد الأدنى لنظام التشغيل الأندرويد بحوالي 5.1.1. بالتالي يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن الحجم الخاص بالإصدار الجديد للعبة ببجي يقدر بحوالي 1.7 جيجابايت.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بقدر كبير بالمعلومات التي تدور حول عملية تحديث ببجي الجديد 2022، والتي تشغل أذهان عددًا كبيرًا من محبين هذه اللعبة بصورة لافتة للنظر، لكن يجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا بعض الأمور التي عرضناها في بداية هذا المقال قبل الشروع في عملية تنزيل الإصدار الجديد لهذه اللعبة الشهيرة.