طريقة استرجاع حساب ببجي موبايل وأبرز ملامح التحديث الجديد

لكل عشاق لعبة ببجي إليكم طريقة استرجاع حساب ببجي موبايل من خلال بعض الخطوات البسيطة التي عليكم إتباعها، حيث أن لعبة ببجي من الألعاب التي قد حازت على شهرة واسعة من ضمن ألعاب الموبايلات في الفترات السابقة، وقد فقد الكثير من لاعبي اللعبة حساباتهم القديمة، ويبحثون عن طرق لإرجاعها، وهذا الذي سنقدمه لكم من خلال المقال.

طريقة استرجاع حساب ببجي

إذا كان لديك حساب سابق في لعبة ببجي موبايل وقد فقدت السيطرة عليك سواء من فقدان كلمة السر الخاصة بك أو

أن أحد الأشخاص بالحصول على الحساب الخاص بك، فعليك أن تتبع ما يلي:

عليك الاتصال بخدمة الدعم الفني الخاص بفيسبوك والذي سيساعدك في استرجاع الحساب الخاص بك حتى

وإن كان الحساب الخاص بك مرتبط بتويتر أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد ذلك عليك بكتابة كلمة سر خاصة بك جديدة بخلاف القديمة التي يعرفها من استولى على الحساب.

ثم قم بالضغط على كلمة إعدادات.

بعد ذلك قم باضغط على القيام بتسجيل الخروج من الجلسات الأخرى.

سيتم ظهور جملة تسجيل الخروج.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة موافق، هذه الخطوة هي أهم خطوة عليك القيام بها.

يمكنك التعاون مع خدمة العملاء الخاصة باللعبة في حالة عدم الوصول إلى الحساب.

تحديث لعبة ببجي الجديد

في إطار ظهور مجموعة من ألعاب الموبايل في الآونة الأخيرة قامت شركة ببجي بإصدار مجموعة من التحديثات للعبة ببجى حتى يتم زيادة نسبة التشويق وشد انتباه عدد كبير للعب بها، ومن أهم التحديثات ما يلي:

زادت أعداد المتاجر الموجودة باللعبة مع تعديل مواقعها داخل اللعبة حتى يتمكن عدد كبير من الوصول إليها.

تم إطلاق ساحة جديدة داخل اللعبة، والتي سيتم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم.

يمكنك الآن تحديد الموقع الخاص بالمركبات بأسرع وقت حيث تم زيادة رادار السيارات داخل اللعبة.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة استرجاع حساب ببجي موبايل، وتم عرض بعض التحديثات التي يمكنك للاعبي اللعبة الاستمتاع بها، هذا وقد تم إصدار جديد من اللعبة حتى يمكنك التواصل مع أصدقائك والاستمتاع باللعب معهم، والاستمتاع بوجود بعض المعدات المطورة.