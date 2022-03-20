نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Realme Narzo 50i أرخص هواتف ريلمي الجديدة | مراجعة الهاتف والمواصفات في المقال التالي

Realme Narzo 50i هاتف جديد آخر من مجموعة الهواتف الذكية التابعة لشركة ريلمي. حيث أعلنت شركة ريلمي مجموعة جديدة من الهواتف الذكية ضمن عائلة الـNarzo والتي نراها لأول مرة في الأسواق المصرية. تتمثل هذه الهواتف الجديدة في Realme Narzo 50A ، بالإضافة إلي هاتف آخر تحت مسمى Realme Narzo 50i والذي ينطلق في فئة الهواتف الاقتصادية مع مجموعة من التنازلات مقابل تخفيض سعر الهاتف من أهمها الاستغناء عن بصمة الاصبع وغيرها ، وفيما يلي نتعرف علي المواصفات الأخري للهاتف وكذلك الأسعار الخاصة به. مواصفات هاتف Realme Narzo 50i : ‌يأتي الهاتف بوزن خفيف يقدر بحوالي 195 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات تصنيع من البلاستيك Poly Carbonite بالكامل في كل من ظهر الهاتف ، وكذلك الإطار حول الجسم لتوفير الحماية.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

كما يمكن أيضاً زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بإضافة كارت الميموري.‌

يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.5 إنش من نوع IPS LCD ، وتتوفر بجودة HD بدقة 720×1600 بكسل أي مع معدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش.‌

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 400 شمعة ، مما يوفر درجة وضوح أكبر حتي في وجود إضاءة عالية أو في ضوء الشمس.‌

تحتل الشاشة كذلك مساحة 88.7% من جسم الهاتف ، مع أبعاد العرض 20:9 والتي توفر تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما أن الهاتف متوفر مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme Go UI.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A ، والذي يتوفر مع دقة تصنيع 28 نانو متر.‌

يعمل المعالج بأقوي تردد يصل إلي حوالي 1.6 جيجا هيرتز.‌

أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU فالهاتف يحتوي علي معالج من نوع IMG8322.‌

الهاتف متوفر في الأسواق بإصدارين من سعة التخزين وهما كالتالي : 32 جيجا مع 2 جيجا رام ، أو 64 جيجا مع 4 جيجا رام. كاميرا هاتف Realme Narzo 50i : ‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يوجد بظهر الهاتف كاميرا خلفية واحدة فقط ، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.‌

تتوفر الكاميرا الخلفية أيضاً بدعم خاصية الـAF.‌

كذلك تدعم الكاميرات خاصية الـHDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

أما بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن للهاتف التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، عن طريق كلا الكاميرات الخلفية والأمامية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي الهاتف مع سماعات من نوع Mono speakers وليست ستيريو ، مع ذلك تعطي أصوات ذات جودة عالية وواضحة.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

الهاتف كذلك لا يتوفر بدعم بصمة الإصبع ، مع ذلك يمكن إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه بخاصية Face Unlock.‌

يأتي الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وتدعم الشحن بقدرة 10 وات.‌

بالإضافة إلي دعم الشحن اللاسلكي العكسي.‌

مدخل الشحن بالهاتف يتوفر من النوع القديم Micro USB 2.0 ، يأتي أيضاً مع دعم خاصية OTG.‌

متوفر من الهاتف د اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأخضر والأسود. سعر هاتف Realme Narzo 50i : ‌121 دولار لنسخة الهاتف 32 جيجا مع 2 جيجا رام ، أو ما يساوي 1900 جنية مصري.‌

146 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2300 جنية مصري. عمر شويل - جدة Realme Narzo 50i أرخص هواتف ريلمي الجديدة | مراجعة الهاتف والمواصفات - ثقفني

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