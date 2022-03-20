آخر أخبار ببجي وإضافات جديدة لعشاق المغامرة PUBG MOBILE

دائمًا ما وجدنا أن هناك متابعة دورية من قبل الكثير من الناس حول آخر أخبار ببجي، وذلك بعد ما تم الإعلان عن نسخة جديدة لهذه اللعبة سيتم توفير تحميلها على متجر بلاي خلال الآونة الأخيرة، فالشركة المنتجة حرصت في آخر إصدار لها بأن يكون هناك إضافات مذهلة للعبة بشكل يلبي احتياجات المستخدمين، وهذا ما سنقوم بذكره داخل هذا المقال.

آخر أخبار ببجي

إن الإصدار الجديد للعبة ببجي يتمتع بأكثر من ميزة، فهناك إمكانية استعمال دراجة ملونة وحملها داخل الحقيبة أثناء ساحة المعركة، فهذه الحقيبة لديها دورًا مهمًا في حال إن كان اللاعب خارج منطقة الأمان.

يمكن الحصول على الإصدار الجديد للعبة ببجي على نظام الأندرويد، وأيضاً على أجهزة الآيفون من جوجل بلاي واختيار تحديث، كي يتمكن اللاعب من الاستفادة بكل مزايا التحديث الجديد.

أهم مميزات الإصدار الجديد للعبة ببجي

من أبرز مميزات هذا الإصدار، هي إضافة أنواع جديدة من المعدات والتي كان يطالب بها الكثير من مستخدمين هذه اللعبة بصورة كبيرة.

كما وجدنا أن هناك أكثر من تغيير في مستويات النزال داخل اللعبة، حيث وجدنا أن هناك إمكانية في توازن المعدات القناص، فمعدل سرعة الطلقة زاد إلى حد كبير، وذلك بالإضافة إلى سرعة معدلات التعافي داخل اللعبة.

كما وجدنا أن هناك إمكانية لاستعمال حوالي 4 كرات ملونة داخل الجزيرة، إلى جانب مشاركة الفنان محمد هنيدي بصوته داخل هذا الإصدار، وهذه الميزة ستزيد من معدل شهرة اللعبة إلى حد كبير.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن هناك تطوير نسخة معدلة من خريط ليفيك، وبالتالي سنجد أن معدل الإيقاع الخاص بالمعارك سيزداد بصورة لافتة للنظر مقارنة بما كان يحدث في الإصدارات الأخرى.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم آخر أخبار ببجي، حيث وجدنا أن هناك تهافت إلى حد ما كبير على الحصول على التحديث الأخير لهذه اللعبة، حيث اكتشفنا أن هذا الإصدار مزود بأكثر من خاصية متطورة، وهذا ما تهدف إليه الشركة المنتجة لهذه اللعبة، كما طرحنا طريقة الحصول على التحديث الأخير على الأندرويد والأيفون.