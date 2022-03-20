مزايا تحديث آيفون الجديد IOS 15.4 أحدث وأفضل تحديثات شركة أبل

مزايا تحديث أيفون الجديد IOS 15.4 أحدث و أفضل تحديثات شركة أبل، أطلقت شركة أبل التحديث الاخير لهواتف أيفون منذ بضعة أيام و من المقرر أن يجد بها مستخدمي هواتف الأيفون مزايا أفضل للهاتف، حيث ينتظر مستخدمي هواتف الايفون دائماً تحديثات الايفون والتي يتم إطلاقها بشكل دوري ونجد في كل إصدار جديد مزايا تتفوق عن الإصدار الذي يسبقه، حيث يمنح تحديث IOS 15.4 أجهزة الأيفون بكافة إصداراتها مجموعة من المزايا التي لم يسبق وجودها في الإصدارات السابقة.

مزايا تحديث آيفون الجديد IOS 15.4

الميزة الأولى لأجهزة الأيفون و التي يستفاد بها بداية من حاملي هواتف أيفون 12 و حتى أيفون 13 برو ماكس، وهي ميزة فتح الهاتف أثناء إرتداء الماسك وذلك عن طريق Face ID، كل ما عليك لكي تتمكن من الإستفادة بمزايا تحديث أيفون الجديد هو الدخول إلى إعدادات الهاتف ثم النقر على Face ID وإضافة الرمز الخاص بك حيث يظهر خيار جديد وهو Face ID مع الكمامة يتم تفعيل الخيار حتى يظهر باللون الأزرق، الميزة الثانية و التي توضح ظهور خلفيات جديدة للشاشة عن طريق الإعدادات ثم النقر على زر خلفية جديدة وتظهر الخلفيات الجديدة على الفور.

أفضل تحديثات أيفون 2022

أصبح يمكنك الان تنزيل التحديث الجديد IOS 15.4 عن طريقة شبكة جوالك وليس شبكة الواي فاي فقط، أضاف هذا التحديث لجميع أجهزة الأيفون ما لا يقل عن 37 إيموجي جديد، بداية من هواتف آيفون XS و أيفون 12 وحتى أيفون 13 برو ماكس نجد مزايا عدة جديدة، و الميزة الرابعة يمكنك الإستفادة منها عن طريق الدخول إلى إعدادات الهاتف ثم النقر على سيري و النقر على الصوت نجد إضافة أصوات جديدة، الميزة الخامسة وهي إضافة لغتين للإضافة في ترجمة على سفاري وهم اللغة الإيطالية والهندية.

تحديثات أبل آيفون 2022

الميزة السادسة تم إضافتها في سفاري وهي إمكانية فتح بعض المواقع عن طريق Face ID في حالة إمكانية ذلك، الميزة السابعة وهي إمكانية التحكم في اشعارات APP Store والذي يتسبب في إزعاج الكثير منا، الميزة الثامنة في حالة تواجد إيربورت بالقرب منك وهي ليست ما تمتلكه يتم إرسال إشعار إليك بوجودها، مع أداء مميز للهاتف مع هذا الإصدار التحديث المميز ولم تتأثر بطارية الهاتف من التحديث الجديد، كما قامت شركة أبل بإضافة العديد من التحديثات الأمنية عن طريق تحديث IOS 15.4 الجديد.