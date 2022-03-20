كيف يمكن استبدال نقاط قطاف بقسائم شرائية للاستفادة منها؟

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استبدال نقاط قطاف بقسائم شرائية، برنامج قطاف يوفر للعملاء عدد من النقاط التي يمكن تحويلها من خلال أي فرع من فروع الشركة لرصيد أو شراء سلع ومنتجات بقيمة تلك النقاط بسهولة، على أن تكون قيمة النقاط في قطاف مساوية لسعر المنتج أو السلعة، وفي السطور التالية نضع لعملاء الشركة طريقة استبدال نقاط قطاف بقسائم شرائية للاستفادة منها بشكل أكبر.
ما هو برنامج قطاف؟
تم توفير برنامج قطاف من خلال شركة Stc شركة الاتصالات السعودية لعملاء الشركة ويتميز بعدة نقاط هي:
- التسجيل في برنامج قطاف بدون رسوم أي مجاني.
- استخدام نقاط قطاف حسبما يريد العميل سواء قسائم شرائية أو رصيد أو مكافآت شركة الاتصالات السعودية.
- يتم جمع نقاط قطاف بعدة طرق من الشركة مثل دفع فاتورة الهاتف أو إعادة شحن الرصيد.
- يضع برنامج قطاف صلاحية للنقاط وهي شهر واحد.
- بالإضافة إلى أن البرنامج يقدم عدة مزايا للعملاء سواء دقائق المكالمات الدولية أو استخدام جوال نت وكذلك خدمة صدى واكسترا.
كيفية استبدال نقاط قطاف بقسائم شرائية
يتم استبدال نقاط قطاف بقسائم شرائية بعد قيام العميل بجمع عدد كبير من النقاط ومن ثم اتباع التالي:
- تحميل تطبيق My stc أو التوجه إلى الرابط للوصول إلى صفحة التطبيق الرسمية.
- يستخدم العميل كلمة السر واسم الحساب الشخصي في التطبيق.
- من الجزء السفلي من الواجهة الرئيسية ينقر العميل على الحساب ومن ثم برنامج قطاف.
- تظهر بعد ذلك عدد النقاط التي يملكها في برنامج قطاف.
- وهناك قائمة بها المكافآت المتاحة مع قيمة النقاط يتم تحديد الهدية التي يرغب بها العميل من تلك القائمة والنقل على زر نعم.
- الانتظار لبعض الوقت حتى تصلك رسالة على الجوال تؤكد استبدال نقاط قطاف بالمكافأة.
- كما ويمكن أن تستبدل نقاط قطاف بطريقة أخرى من خلال الإرسال إلى 902 بكود 1666.
طريقة تحويل نقاط قطاف لرصيد
أما للاستفادة من النقاط على صورة رصيد:
- فتح الحساب الشخصي في تطبيق My stc لفتح تبويب الحساب منها ومن ثم نجد قائمة توضح قيمة النقاط على الشاشة يتم النقر على برنامج قطاف.
- لتظهر الهدايا والمكافآت المتاحة للعميل مقابل النقاط.
- ضمن تلك الاختيارات يظهر الائتمان من أجل تحويل النقاط لرصيد ومن ثم الضغط على نعم أمام ذلك الاختيار.
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